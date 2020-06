Opava bodovala v Karviné a poskočila z posledního místa

Karviná - Fotbalisté Opavy remizovali v druhém kole ligové nadstavby ve skupině o záchranu v Karviné bez branek a posunuli se na předposlední místo tabulky před Příbram. Oba týmy se ve slezském derby rozešly smírně i potřetí v sezoně, z toho podruhé za sebou bez branek. Opava dál ztrácí tři body na čtrnáctou Karvinou, která figuruje na první příčce znamenající baráž o nejvyšší soutěž.

Zatímco na jiné stadiony může od pondělí po dalším uvolnění opatření proti novému koronaviru už 5000 osob, v Karviné se z důvodu zhoršené epidemiologické situace v regionu mohlo slezského derby zúčastnit jen maximálně 500 lidí. Do hlediště se tak dostalo pouze 250 diváků.

Oba týmy vsadily na rozestavení se třemi středními obránci. Karvinští začali lépe a hned v šesté minutě trefili brankovou konstrukci. Do Lingrova centru se položil Janečka a tvrdou hlavičkou orazítkoval tyč. Pak si na přímý kop naběhl Mangabeira a těsně nedosáhl na míč.

Hosté se postupem času oklepali z úvodního karvinského náporu a srovnali hru, nadále ale hrozili spíše domácí. Před Ndefem na poslední chvíli odvrátil Helešic, proti Lingrovi zase zasáhl brankář Fendrich.

Poté zachránila branková konstrukce i domácí. Ve 34. minutě Zavadil po rohu nakrátko mířil přímo mezi tyče a gólman Bolek míč odvrátil s pomocí břevna. Ve 40. minutě měl velkou šanci domácí Smrž, který se dostal v malém vápně k míči po hlavičce Ndefeho, ale balon nezasáhl ideálně.

Po změně stran zkoušel technickou ranou obstřelit gólmana domácí Ba Loua, ale těsně minul. Po dalším závěru v opavské šestnáctce zakončoval nepříliš důrazně Ndefe.

Poté ubylo šancí. Domácí byli aktivnější, ale do zakončení se příliš nedostávali. Až v závěru střílel Ba Loua z dobré pozice vedle a v 88. minutě pak Guba zakončoval v pádu jen do Fendricha.

Hlasy po utkání:

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Nejen v tomto utkání jsme doplatili na koncovku. S Boleslaví jsme měli snad šest šancí, předtím i s Budějovicemi, ale prostě to nedotáhneme do konce. Trápíme se tam, někdy nám nepřeje ani to pověstné štěstíčko. Hra je bojovná, hráči se snaží, dřou, ale nespadne nám tam nic ani při standardkách. Celá nadstavba se odvíjí ve strašném kalupu. Teď už víme, že situace je vážná a už to skoro vypadá na baráž, které jsme se chtěli vyhnout."

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Pro nás velice důležitý bod. Za nulu jsem rád, ale na můj vkus měla Karviná strašně moc standardních situací, které Ba Loua kope fantasticky. Někdy jsme je i se štěstím ubránili, podržel nás i Vilda Fendrich. Vzadu to kluci zvládli velmi dobře. Nahoře jsme pořád moc zbrklí, spěcháme, někdy až naivně ztrácíme balon. Chce to více odvahy. Šancí jsme moc neměli, vlastně skoro žádnou. Příbram prohrála, tu máme teď doma a musíme využít výhodu domácího prostředí. Musíme za každou cenu ten zápas uhrát. Věřím, že fanoušci už přijdou a pomůžou nám."