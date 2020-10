Opatření ve 4. čtvrtletí sníží podle analytiků HDP

Praha - Nová zpřísněná vládní opatření proti šíření koronaviru způsobí ve čtvrtém čtvrtletí pokles české ekonomiky ve srovnání s předchozím čtvrtletím až o několik procent. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Nejvíce postižená jsou podle nich ta odvětví, jichž se přímo dotýkají vládní omezení, tedy stravování, kultura, sport a další.

"Prozatím počítáme s poklesem HDP v posledním čtvrtletí o tři až čtyři procenta. Celoroční prognóza pro rok 2020 se tím posunula z minus 6,9 procenta na minus 7,7 procenta," řekl ČTK analytik Deloitte David Marek. Nicméně je podle něj třeba brát v potaz sekundární dopady v rámci dodavatelských řetězců, kvůli které se negativní efekty přelijí do celé ekonomiky. Dalším faktorem je strach, který vede k nižší spotřebě domácností a omezuje firemní investice, dodal.

Analytik ING Bank Jakub Seidler odhadl v posledním kvartále mezičtvrtletní propad tuzemské ekonomiky o zhruba 1,5 procenta. Do příchodu druhé vlny pandemie předpokládal růst o 2,5 procenta. Celoroční růst tuzemské ekonomiky tak revidoval z minus 6,5 procenta na minus 7,5 procenta. Zároveň upozornil na to, že aktuální restrikce nejsou tak plošné a budou méně nákladné v porovnání s jarem.

Do druhé vlny pandemie celkově ekonomově očekávali celoroční propad ekonomiky v průměru o zhruba sedm procent. MF v zářijové prognóze očekává letos pokles ekonomiky o 6,6 procenta. ČNB v srpnové prognóze letos čeká pokles ekonomiky o 8,2 procenta.

Zatímco jarní celorepublikový 'lockdown' připravil ekonomiku u 4,4 miliardy Kč denně, současně přijatá opatření podle hrubých odhadů analytičky Raiffeisenbank Heleny Horské mohu ekonomiku stát stovky miliónů korun až jednu miliardu denně. "I když ekonomické ztráty současných omezení mohou být nižší než na jaře, vyčerpané rezervy, nedostatek prostředků atd .bezesporu zvýší počet firem, podnikatelů, kteří covidový šok nepřežijí," poznamenala.

Nová vládní omezení podle analytika KPMG Adama Páleníčka nepředstavují pouze další propad v tržbách restaurací a klubů, u nichž letošní pokles hrubě přesáhne 50 procent. Opatření představují propad v řádu jednotek procent také u navázaných odvětví. "V souhrnu tak v roce 2020 pravděpodobně zažijeme propad reálného HDP mezi 12 až 15 procenty. Mezi nejvíce zasažené odvětví patří cestovní ruch, stravovací a ubytovací služby, cestovní kanceláře zažívají propad, který je pro ně existenční," podotkl.

Zavedení dočasných karanténních opatření během čtvrtého čtvrtletí s délkou trvání jeden měsíc se podle analýzy České spořitelny negativně promítnou především do sektoru služeb s dopadem 40 miliard Kč. Sektor bude negativně ovlivněn i v dalších týdnech, když vzhledem k epidemiologické situaci se budou lidé některým aktivitám a službám vyhýbat dobrovolně. V porovnání s jarem je podstatně nižší negativní dopad do průmyslové výroby. Aktuální výhodou pro český export je relativně příznivá situace v Německu a dalších zemích eurozóny, kde pokračuje ekonomické oživení s kladným dopadem do zahraniční poptávky po českých exportech.

Specifikem této krize je, že má jasné poražené obory, míní partner PwC Petr Kříž. Zejména jde o služby okolo cestovního ruchu, hotely, restaurace a živou kulturu. Právě tyto zasažené obory se budou výrazně podílet na letošním propadu HDP. "Nicméně pokud se podaří vypořádat se s hlavní vlnou do konce října, nemusí být celkové dopady zásadní. Naopak, pokud by se krize stupňovala do konce roku, můžeme očekávat propad celoročního HDP výrazně nad deset procent," odhadl.

Seidler při svém odhadu vycházel z toho, že ve třetím čtvrtletí ekonomika stoupla o zhruba 4,5 procenta. První data zveřejní statistici na konci října. "I přes nové restrikce by se však tuzemská ekonomika měla prozatím vyhnout v letošním roce dvouciferném poklesu, který předpokládaly některé dřívější odhady," uvedl. Rizikem odhadovaného vývoje je pak podle něj spontánní uzavření či omezení některých velkých průmyslových provozů jako na jaře.