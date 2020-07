Opatření v kraji se možná místy zmírní, iniciativa chystá žalobu

Praha - Opatření přijatá kvůli epidemii nového typu koronaviru se možná v některých regionech Moravskoslezského kraje zmírní. V plánu je jejich vyhodnocení na konci týdne. Nejspíš se ale neuvolní všechna najednou, řekl na dotaz ČTK ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V Moravskoslezském kraji bylo pozitivně testovaných od začátku pandemie přes 4000 lidí. V pátek tam krajská hygienická stanice s okamžitou platností plošně zpřísnila opatření pro celý kraj, což vyvolalo vlnu kritiky. Iniciativa Kultura v Moravskoslezském kraji chystá žalobu na Krajskou hygienickou stanici.

"Dohodli jsme se s hygienou, že se do konce týdne na ta data podíváme. Když bude v okrese nulový výskyt nebo minimální, tak by se mohlo přistoupit ne třeba k úplnému rozvolnění, ale ke zmírnění pravidel," řekl ministr. Podle něj i v okrese Bruntál byl v poslední době nový případ, proto byl region zahrnutý do plošných opatření, přestože je tam od počátku pandemie jen 34 nemocných. Ve druhém nejméně postiženém okrese Nový Jičín bylo 174 nakažených. "Hygienici se budou snažit opatření lokalizovat více na postižené okresy," uvedl ministr. Mezi ně pak počítá i Frýdecko-Místecko nebo Ostravsko.

Za pondělí přibylo v kraji 66 nových případů, podle Vojtěcha souvisí s opakovaným testování v dolech OKD na Karvinsku. "Vypozorovali jsme, že už ten hlavní problém není u horníků, byť teď jsou nějaké záchyty, ale nejsou tak výrazné," uvedl. Podle něj se nákaza zjistila spíše u pendlerů, kteří jsou ale pro firmy v kraji potřeba, a proto nechce zakázat jejich vstup do ČR, řekl.

Zaměstnavatelé musí své pracovníky ze zahraničí nechat jednou za dva týdny otestovat. Podle Vojtěcha je to jedno z nejdůležitějších opatření, které v regionu platí. O častějším testování se zatím neuvažuje. "V tuto chvíli si myslíme, že je to dostatečné. Musíme brát v potaz i to, že je to zátěž pro ty zaměstnavatele," řekl.

Krajská hygienická stanice v pátek rozšířila protiepidemická opatření na celý kraj. V kraji se znovu musí nosit roušky v hromadné dopravě a veřejných vnitřních prostorách. Omezeny jsou návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů, provoz restaurací a barů, hromadné akce i působení takzvaných pendlerů.

Opatření a jejich okamžité uvedení v platnost vyvolaly kritiku, v pondělí se sešlo asi 2000 lidí, kteří proti nim demonstrovali. Pořadatelé kulturních akcí, které byly výrazně omezeny, zvažují podání žaloby.

Iniciativa Kultura v Moravskoslezském kraji chystá žalobu na KHS

Iniciativa Kultura v Moravskoslezském kraji, kterou vytvořili organizátoři kulturních akcí, umělci či dodavatelé služeb, chystá žalobu na Krajskou hygienickou stanici (KHS) v Ostravě. Žádá zrušení protiepidemických omezení, která KHS vydala v pátek, a určení způsobu, jak lze do budoucna opatření vyhlašovat. Zástupci iniciativy to dnes v Ostravě řekli novinářům. Situace kolem koronaviru a vydaná opatření podle nich postihly tisíce lidí a v kraji budou mít značný finanční dopad.

"Žaloba bude směřována na vydavatele opatření, což je krajská hygienická stanice, a je to z toho důvodu, jakým to opatření vzniklo a co způsobilo všem kulturním pořadatelům," řekla ředitelka festivalu Meat Design Karolína Skórková. Dodala, že žalobu konzultují s právníky.

"Jde nám hlavně o to, aby to opatření jednak bylo zrušeno a aby soud jasně řekl, že takhle to už nikdy v budoucnosti udělat nejde," dodala. Hygienici zavedli v pátek omezení s okamžitou platností. Snížili třeba přípustný počet účastníků hromadných akcí z 500 na 100. Opatření podle iniciativy postihla desítky akcí, které se měly konat o víkendu, ale i akce plánované třeba na podzim. "Je to jednoznačný signál pro všechny pořadatele, ale nejenom v Moravskoslezském kraji, že tohleto se stát může komukoliv," řekla Skórková.

"Není možné podle mě, aby v právním státě někdo z minuty na minutu udělal tak závažné rozhodnutí, které se dotkne tolika tisíců životů a osudů firem," kritizoval ředitel festivalu Beats for Love Kamil Rudolf.

Místo letošního ročníku Beats for Love se v Ostravě v červenci konala menší náhrada. Rudolf řekl, že jej pak hygienici ujistili, že se tam z epidemiologického hlediska nic nestalo. "Druhý den přišlo tohle. Navíc tento týden jsme plánovali další verzi zmenšeného festivalu, kdy už jsme měli pozvané zahraniční headlinery a prodaných téměř 2000 vstupenek. Vstupné se vrací, headlineři se odvolávají, platí se stornopoplatky. Škoda bude v několika stovkách tisíc korun," prohlásil.

Festival takového rozsahu se podle něj plánuje i s dvouletým předstihem a během něj se třicetičlenný tým rozrůstá na 4000 lidí. "Sám za sebe už do konce roku asi nic dělat nebudu. V tomhle se prostě nedá fungovat," řekl.

Martin Duda, jednatel společnosti High Lite Touring, která se zabývá technickým zajištěním akcí, připomněl, že festivaly a koncerty přinášejí obživu i technickým profesím jako zvukaři, osvětlovači, úklidové služby či stánkaři. Pracovníků podpůrných profesí je podle platformy Za živou hudbu v Česku 130.000.

"Zrušený NeFestival byl pro velkou část lidí, kteří tam pracovali, po čtyřech měsících první možnost vydělat si peníze," řekl Duda. Důsledkem vydaných opatření podle něj bylo i to, že akce po republice, které byly z jara přeplánovány na podzim, se během víkendu a pondělka zrušily nebo přesunuly na neurčito.

Rudolf řekl, že množství akcí vytváří v Ostravě kvalitní kulturu, která v republice nemá obdoby. "Tahle kulturní hodnota je teď vážně v ohrožení," varoval. "Důsledky toho, co se děje, na kulturu budou mnohem dalekosáhlejší, dlouhodobější a vážnější, než si dokážeme nyní uvědomit. Lidé si v současné době nechtějí kupovat vstupenky, protože jsou připraveni na to, že se akce může zrušit z minuty na minutu. Když nebudeme mít předprodej, tak se nám těžko bude něco dělat," řekl.

Do iniciativy se zapojily třeba festivaly Colours of Ostrava, Beats for Love, Meat Design, divadelní Shakespearovské slavnosti, kluby Kofola v Krnově, Stoun ve Frýdku-Místku, Fabric Ostrava či bezpečnostní služba Čechymen.