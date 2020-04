Opatření se přes Velikonoce zpřísňovat nebudou, současná stačí

Praha - V Česku se přes Velikonoce nebudou zpřísňovat bezpečnostní opatření, současná jsou dostačující. Po jednání Ústředního krizového štábu to dnes řekl jeho šéf Jan Hamáček (ČSSD). Policie bude podle něj dodržování opatření v ulicích kontrolovat stejně jako doposud.

"Jsme přesvědčeni, že současná opatření stačí," řekl Hamáček. Podle svých slov spoléhá na to, že si lidé uvědomí, že i při návštěvě mohou někoho nakazit. "Věřím, že lidé jsou a budou rozumní a nepustí domů někoho, kdo by jim tam mohl potenciálně zanést nějakou nemoc," řekl Hamáček. "Kdybych byl doma, tak prostě neotevřu, protože bych se bál, že mě někdo nakazí," dodal.

Ústřední krizový štáb se podle něj zabýval tím, jestli by nemohla být umožněna nějaká setkání lidí v menším počtu, zatím to ale možné není. Například bohoslužby tak podle Hamáčka budou muset být odslouženy dálkově. "Je to nepříjemné, ale riziko je stále velké," doplnil Hamáček.

Hamáček dnes také připomněl, že od čtvrtka se mají otevřít některé obchody jako stavebniny, hobbymarkety a železářství, otevřou se i obchody a opravny jízdních kol. Provozovny však musí dodržovat přísnější požadavky na hygienu. Další možné uvolnění opatření bude vláda řešit příští týden, dodal.