Opatření proti viru budou platit měsíce, odhaduje britský expert

Londýn - Nelze přesně odhadovat, jak dlouho bude potřeba kvůli koronaviru omezovat společenský život, ale opatření pro snížení kontaktů mezi lidmi zůstanou v platnosti nejméně několik měsíců. Takto dnes podle deníku The Guardian komentoval boj proti nákaze přední představitel anglického zdravotnictví Jonathan Van-Tam, zatímco ministerstvo zdravotnictví ohlásilo 400 nových případů. Britská vláda v pondělí výrazně zpřísnila doporučení pro obyvatele, zřejmě i kvůli studii, která předpovídala smrt 260.000 lidí při pokračování předchozí strategie. Podle vládního poradce Patricka Vallance by bylo "dobrým výsledkem", kdyby počet britských obětí pandemie nepřekročil 20.000.

Premiér Boris Johnson ve večerním projevu vyzval spoluobčany, aby v největší možné míře pracovali z domovů, dále například řekl, že všichni lidé s horečkou nebo kašlem by měli na dva týdny zůstávat v domácí izolaci. Obyvatelé Británie dále mají omezit cestování a vyhýbat se hospodám či divadlům.

Země v pondělí evidovala kolem 1550 nakažených, dnes bilance poskočila na 1950 při více než 50.000 testovaných lidech. Přítomnost koronaviru se v Británii poprvé prokázala na konci ledna a od té doby zde zemřelo 56 lidí, kteří se jím nakazili.

Počet pacientů je nicméně nižší než v jiných velkých zemích Evropy a britská vláda zatím nenařídila rušení větších akcí nebo zastavení školní výuky. Čelila kvůli tomu značné kritice a nyní podle všeho mění kurz, zatímco experti odhadují, že ve skutečnosti už se v zemi koronavirem nakazily desetitisíce lidí.

Agentura Reuters uvádí, že k posunu přispěla i studie vědců z Královské univerzity v Londýně, která předpovídala dramatické důsledky vládní snahy dosáhnout "kolektivní imunity" na koronavirus, spíše než zastavit nákazu. I při zavedení opatření na ochranu starších či chronicky nemocných obyvatel by prý při pokračování tohoto přístupu mohlo do okamžiku zažehnání hrozby zemřít zhruba čtvrt milionu lidí. Nebyli by to jen pacienti s koronavirem, ale také další, kterým by se lékaři kvůli náporu na systém nemohli věnovat.

Podle jednoho z autorů analýzy, profesora Neila Fergusona, vláda přechod na přísnější režim načasovala "víceméně správně". Efekt nejnovějších opatření se prý dá očekávat nejdříve za dva až tři týdny. "Myslím, že jsme stále pozadu za epidemií, kterou vidíme v jiných evropských zemích," řekl Ferguson ve vysílání BBC.

Vláda nyní dává najevo cíl udržet počet mrtvých v řádu desetitisíců. "Jestliže to dokážeme omezit na 20.000 nebo méně, bude to dobrý výsledek, pokud jde o to, kam bychom se rádi s touto nemocí dostali," řekl dnes výboru poslanců hlavní poradce pro vědecké otázky Vallance. "Stále je to strašlivé, stále je to obrovský počet úmrtí a je to obrovský tlak na zdravotnický systém," dodal podle Reuters.

"Nevylučujeme přijetí dalších opatření, pokud budou nutná, hodně to závisí na tom, jaký bude vývoj v následujících dvou týdnech," uvedl zástupce hlavního hygienika Anglie Van-Tam. I podle něj byla nová doporučení oznámena ve správnou chvíli. Van-Tam nevyloučil, že omezení společenského života by mohla platit i rok a myslí si, že s nimi lidé budou muset žít několik měsíců.

Dřívější úvahy britské vlády zpochybňovali politici i odborníci. Ani snaha co nejvíce zpomalit šíření nákazy skrze narušení každodenního života ale není bez zásadních úskalí, jak popsal zpravodaj BBC James Gallagher. "Má to dlouhodobé důsledky, protože ta partie se nedá ukončit. Nepřijde moment, kdy bychom mohli ta opatření stáhnout, aniž by se virus vrátil, protože nedojde k vybudování imunity u široké veřejnosti," vysvětlil.

Na vládu se navíc valí další vlna kritiky za to, že nejnovější oznámení nejsou dostatečně jasná. Ozývají se hlavně představitelé pohostinství či kulturní sféry, kde podniky kvůli oficiálním doporučením pravděpodobně přijdou o zákazníky, zároveň ale nemají nárok na odškodné od pojišťoven. Asociace britských pojišťovatelů (ABI) ovšem následně v prohlášení uvedla, že většina firem by tento nárok neměla, ani kdyby jim vláda nařídila přerušit provoz.