Opatření proti koronaviru zrušila natáčení filmů za miliardy

Praha - V ČR se kvůli opatření proti šíření koronaviru zrušilo či přerušilo natáčení zahraničních štábů skoro za pět miliard korun. V případě výroby českých filmů, dokumentů a animované tvorby je zatím zrušeno nebo přerušeno natáčení v objemu 0,5 miliardy korun. Ve svém materiálu, který mapuje dopady koronaviru na audiovizuální průmysl, to uvedlo několik oborových sdružení.

Navrhují v něm také opatření, která by mohla dopady zmírnit. Kromě finanční pomoci požadují také co nejdříve otevřít kina za dodržování bezpečnostních podmínek, jako třeba omezený počet diváků na jeden sál a nošení roušek. Požadují také co nejdříve umožnit natáčení bez roušek.

Pro obnovení natáčení bude podle autorů třeba při postupném uvolňování opatření umožnit přeshraniční pohyb cizinců i občanů ČR v případech ekonomické činnosti, jakou bude například přítomnost na natáčení. K dalším podmínkám patří vstup a výstup na letištích přes VIP salonky izolovaně, izolace hlavních herců a členů štábu a striktní dodržování bezpečnostních pravidel i pro všechny mimo štáb.

Asociace producentů v audiovizi již dříve uvedla, že opatření proti šíření koronaviru může v Česku do konce roku způsobit pokles filmové výroby o 75 procent.

Analýzu dopadů koronaviru na audiovizuální průmysl má asociace na svém webu. Dalšími jejími autory jsou Unie filmových distributorů, Asociace provozovatelů kin, Asociace režisérů a scenáristů a Asociace animovaného filmu. Ztráta distribučních společností, které jsou mezičlánkem mezi producentem filmu a kinařem a také filmovou produkci financují, je v materiálu vyčíslena na 85 milionů korun měsíčně. Možný propad v příjmech kin se jen u vstupenek odhaduje na 1,2 miliardy korun. Studie uvádí, že obrat kin je 2,6 miliardy korun ročně z filmových projekcí, celkový obrat včetně občerstvení, kinoreklamy, pronájmů sálů a dalších služeb je přibližně 3,5 miliardy ročně. Autoři studie uvádějí, že vedle podpůrných ekonomických opatření, která vláda přijímá na podporu podnikatelů a dalších osob, je nutné audiovizuální průmysl podpořit i dalšími opatřeními. Navrhují navýšit letošní rozpočet Státního fondu kinematografie o 200 milionů korun. Pro roky 2021 chtějí udržet současnou výši filmových pobídek, která letos činí 1,3 miliardy korun, a navýšit o 100 milionů příspěvek na výrobu českých filmů; ten činí 370 milionů korun ročně.