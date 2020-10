Opatření proti koronaviru opět zrušila udělování cen Žebřík

Plzeň - Přísná opatření proti koronaviru už podruhé zmenožnila konání 28. ročníku udělování hudebních cen Žebřík v Plzni. Původně mělo být 13. března v plzeňském areálu DEPO2015, poté tento pátek 9. října od 17:00 jako open air ceremoniál. Pořadatelé se pokusí najít jiný termín pro vyhlášení cen. Vzhledem ke zhoršující se situaci ale nevyloučili, že uspořádají příští rok v březnu oba ročníky najednou. ČTK to dnes řekl ředitel ankety Jarda Hudec. Na vyhlášení chodí každoročně přes tisíc platících diváků a další hosté.

"Hlavní důvodem (zrušení ceremoniálu) je nepředvídatelnost vládních opatření, které nejenom nám znemožňují pořádat akci tohoto významu a rozsahu a typu," uvedl Hudec. Zorganizovat ho jinou formou by podle něj neodpovídalo významu této ankety, umělci si podle něj zaslouží důstojné ocenění, tedy standardní vyhlašování. "Spolu s DEPO2015 a všemi umělci jsme měli připraveny tři až čtyři varianty scénáře akce, ale ta poslední opatření byla hřebíčkem do rakve," dodal.

Kvůli tomu, že na hudebních akcích nelze zpívat a k tomu platí i další podle Hudce nepochopitelné restrikce, by vyhlašování bylo "smutné, dehonestující a neodpovídající důležitosti této ankety". Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. "Pokud se termín posune až do příštího roku, tak spojíme výsledky ankety za letošek a za příští rok do jednoho velkolepého galavečera," uvedl. Termín se pokusí ohlásit co nejdříve, ale bude záviset na vývoji epidemie a souvisejících opatření.