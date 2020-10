Opatření proti koronaviru opět zrušila udělování cen Žebřík

Plzeň - Přísná opatření proti koronaviru už podruhé zmenožnila konání 28. ročníku udělování hudebních cen Žebřík v Plzni. Původně mělo být 13. března v plzeňském areálu DEPO2015, poté tento pátek 9. října od 17:00 jako open air ceremoniál. Pořadatelé se pokusí najít jiný termín pro vyhlášení cen. Vzhledem ke zhoršující se situaci ale nevyloučili, že uspořádají příští rok v březnu oba ročníky najednou. ČTK to dnes řekl ředitel ankety Jarda Hudec. Na vyhlášení chodí každoročně přes tisíc platících diváků a další hosté.

"Hlavním důvodem (zrušení ceremoniálu) je nepředvídatelnost vládních opatření, která nejenom nám znemožňují pořádat akci tohoto významu a rozsahu a typu," uvedl Hudec. Zorganizovat ho jinou formou by podle něj neodpovídalo významu této ankety, umělci si podle něj zaslouží důstojné ocenění, tedy standardní vyhlašování. "Spolu s DEPO2015 a všemi umělci jsme měli připraveny tři až čtyři varianty scénáře akce, ale ta poslední opatření byla hřebíčkem do rakve," dodal.

Kvůli tomu, že na hudebních akcích nelze zpívat a k tomu platí také další podle Hudce nepochopitelné restrikce, by vyhlašování bylo "smutné, dehonestující a neodpovídající důležitosti této ankety". Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. "Pokud se termín posune až do příštího roku, tak spojíme výsledky ankety za letošek a za příští rok do jednoho velkolepého galavečera," uvedl. Termín se pokusí ohlásit co nejdříve, ale bude záviset na vývoji epidemie a souvisejících opatření.

"Letošní ročník nebyl vyprodaný. Pokud by se vyhlášení (obou ročníků najednou) uskutečnilo příští rok, tak vstupenky budou platné a neobávám se, že by se sem do velkého DEPO2015 lidé nevešli," podotkl Hudec. Byl by rád, kdyby si lidé vstupenku ponechali, ale díky akci ministerstva kultury ji mohou vyměnit za voucher.

Hudec uvedl, že vedle finančních ztrát bylo největším problémem přesunout na 9. října všechny umělce z jara, tedy pět velkých kapel a 30 oceněných. Organizátoři teď řeší možné formy snížení ztrát, zejména covidové dotace z ministerstva průmyslu. "Budeme jednat s partnery, sponzory a dalšími, abychom nemuseli vracet úplně všechno. Vypořádání s letošním ročníkem je nejen ekonomická, ale také administrativně těžká záležitost," řekl Hudec. Netroufnul si říct termín dalšího ročníku, který se připravuje a měl by se konat opět v březnu.

Hudec neprozradil ani jména vítězných interpretů, i když anketa proběhla na internetových stránkách už v lednu a únoru. V pátek měli být odměněni tři nejlepší interpreti nebo kapely v každé z deseti kategorií. Loni i letos hlasovalo přes 10.000 fanoušků.

V loňské anketě Žebřík si nejvíce cen odnesli Tomáš Klus, Marpo a skupiny Lucie a Monkey Business. Zpěvákem roku se stal Marek Ztracený, zpěvačkou roku se v hlasování veřejnosti stala Barbora Poláková. Kapelou roku byli zvoleni Monkey Business. Nejlepší videoklip Zlatíčka podle hlasujících natočil Kapitán Demo. Speciální cenu pořádajícího magazínu iReport převzal Vladimír Mišík.