Opatření proti koronaviru omezí restaurace i akce nad 30 lidí

Jediná divačka čeká 12. března 2020 na začátek podvečerního promítání v jednom ze sálů pražského Kina Pilotů. Stát od 13. března od 06:00 zakáže do odvolání akce s účastí přesahující 30 lidí. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce, veřejné i soukromé. Na tiskové konferenci to řekl 12. března 2020 premiér Andrej Babiš (ANO). Zákaz se nevztahuje na schůze a zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a na pohřby. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - V Česku dnes jako opatření proti šíření nového typu koronaviru začínají platit omezení pro provoz stravovacích provozoven nebo sportovišť. Zakázány jsou od 06:00 akce s účastí přesahující 30 lidí. Ve 20:00 se musejí zavřít restaurace, hospody nebo bary a nesmějí se i v dalších dnech otevřít před 06:00. Od dnešní půlnoci začnou platit omezení pro cesty do zahraničí. Pro děti a mladé lidi se dnes uzavřou základní umělecké školy. O situaci kolem koronaviru dnes bude znovu jednat vláda.

Ve čtvrtek kabinet rozhodl, že od dnešních 06:00 začíná platit zákaz vstupu veřejnosti na krytá sportoviště, do posiloven, na koupaliště, do wellness zařízení a saun, hudebních a společenských klubů, knihoven či galerií. Zároveň musejí zastavit provoz stravovací služby v nákupních centrech. Obchody zatím zůstanou otevřené.

Akce s účastí přesahující 30 lidí jsou zakázány do odvolání. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní a náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky nebo trhy. Neplatí pro schůze ústavních orgánů, soudy nebo pohřby. Snížil se tak limit 100 účastníků platný od úterního večera.

Základní umělecké školy se dnes přidají k základním, středním i vysokým školám, kde se neučí od středy. Mateřské školky zatím zůstávají většinou otevřené.

Od dnešní půlnoci bude při cestách z Česka do všech okolních zemí zakázána autobusová, vlaková a lodní doprava lidí. Zahraniční lety s cestujícími budou možné pouze s využitím pražského letiště. Na německých a rakouských hranicích budou od půlnoci zatím na pět dní obnoveny kontroly. Tyto dvě země vláda zařadila mezi 15 rizikových států, odkud bude do ČR zakázaný vstup cizinců. Českým občanům zakázala cestovat do těchto zemí, výjimky platí pro řidiče zásobování, záchranáře nebo pendlery pracující blízko hranic.

Počet potvrzených případů koronaviru v Česku ve čtvrtek přesáhl 110. Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejní, kolik lidí je kvůli nákaze v karanténě.