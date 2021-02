Opatření proti covidu-19 podle Blatného přestala fungovat

Ilustrační foto - Nemocnici v Chebu, která je kriticky přetížená, navštívil 4. února 2021 ministr zdravotnictví Jan Blatný (na snímku na tiskové konferenci). Ministr přislíbil zajištění tří dalších lékařů na interní oddělení i posílení převozů pacientů do jiných nemocnic. Řekl, že převozy do sousedního Německa zatím nejsou nutné, šlo by podle něj jen o několik málo pacientů. ČTK/Kubeš Slavomír