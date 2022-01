Opatření pro kulturní akce by se podle ministra Baxy neměly zpřísňovat

Ilustrační foto - Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministra kultury Martina Baxu, který úřad převzal po Lubomíru Zaorálkovi, 18. prosince 2021 v Praze.

Ilustrační foto - Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministra kultury Martina Baxu, který úřad převzal po Lubomíru Zaorálkovi, 18. prosince 2021 v Praze. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Kulturní akce by se podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) kvůli epidemii covidu-19 neměly omezovat jen pro lidi s posilující dávkou očkování proti onemocnění. Baxa to dnes řekl v Otázkách Václava Moravce v České televizi. Doufá, že opatření v kultuře se kvůli nakažlivější koronavirové variantě omikron nebudou muset zpřísňovat. Současná opatření jsou podle něj dostatečná i proto, že je lidé na akcích dodržují.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) pověřil Baxu v minulých dnech tím, aby mu navrhl opatření, při kterých se v případě zhoršení epidemie budou moct kulturní akce konat. Podle Válka je jednou z variant ke zvážení také možnost, že by na kulturní akce mohli jen lidé s posilující dávkou očkování proti covidu-19.

"V tuto chvíli je zjevné, že my nic takového nebudeme navrhovat a jsem moc rád, že opatření se nezpřísnila," uvedl dnes Baxa. Proti zpřísnění opatření v kultuře by byl Baxa i v případě zhoršení epidemie, protože lidé se podle něj na kulturních akcích chovají odpovědně. "Kultura je bezpečná za současných podmínek a já budu bojovat vždycky za to, aby se opatření nezpřísňovala a kultura neměla tu úplně zbytečnou nálepku toho prostředí, které je nebezpečné z pohledu covidu-19," řekl.

Na kulturní a jiné akce může nyní maximálně 1000 sedících lidí. Akcí nad 20 lidí se mohou účastnit lidé s ukončeným základním očkováním proti covidu-19 nebo ti, kteří onemocnění prodělali v posledních 180 dnech. Prokázání negativního PCR testu pro vstup v takovém případě nestačí. Výjimku mají děti a žáci na školních akcích.