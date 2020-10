Opatření pro firmy daňoví odborníci oceňují, rozšířili by je

Praha - Opatření na pomoc zasaženým oborům ekonomiky považují daňoví odborníci oslovení ČTK za odpovídající dané situaci. Oceňují, že pomoc je více adresná a navíc je zaměřená na firmy, které byly v předchozím období opomíjeny. Zároveň by ale měla podle nich být ještě rozšířena, pokud omezení potrvají delší dobu. V případě odkladu daní odborníci upozornili, že firmy nakonec příslušené daně budou muset uhradit. Nicméně toto opatření považují za momentálně přínosné.

Podnikatelům, kteří byli zasaženi novými vládními opatřeními proti šíření koronaviru, ministerstvo financí automaticky odloží všechny úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně od středy do konce roku. Ve středu to schválila vláda. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zároveň v pátek předloží vládě návrh kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a malé společnosti s ručením omezeným bez zaměstnanců 500 korun denně. Ministryně chce také navrhnout prodloužení záruk z programu COVID III do konce příštího roku.

V ČR musí od středy restaurace, bary a kluby zůstat zavřené. Občerstvení mohou mezi 06:00 a 20:00 prodávat přes výdejní okénka. Fitness centra, posilovny, vnitřní bazény, sauny, wellness, ale také zoologické zahrady musely provoz přerušit už od pátku. Galerie, hrady, zámky, muzea, kina a divadla nefungují od pondělí. Konat se nemohou koncerty, poutě, veletrhy či kongresy. Opatření by měla platit do konce nouzového stavu, tedy 3. listopadu.

"Dosavadní opatření jsou z mého pohledu pozitivní, nicméně se jedná pouze o základní opatření, které pokrývají výpadek příjmů na plánovaných 14 dnů," uvedl partner v poradenské společnosti Apogeo Jiří Žežulka. Zároveň upozornil, že kompenzační bonus pro OSVČ a malé s.r.o. neřeší všechny problémy provozovatelů gastronomických podniků, protože ty většinou nesplní podmínku, že jsou bez zaměstnanců.

Odklad vybraných daní Žežulka považuje za správné, ale jen symbolické gesto. "Rozhodně by bylo vhodné doplnit opatření o prominutí povinnosti odvodu sociálního a zdravotního pojištění, případně při prodloužení uzavření provozoven také dotace na nájemné," dodal.

Z nových vládních opatření na podporu podnikatelů a firem je podle daňové poradkyně Mazars Gabriely Ivanco vidět, že vláda se proti jarní krizi snaží více cílit na nejvíce a přímo postihnuté subjekty. "Snaží se zachovat v maximální možné míře zaměstnanost a cílí i na subjekty, které byli v předešlém období opomíjeny," uvedla.

Daňový poradce KODAP Jan Kašpar opatření vítá. Zároveň ale upozornil, že krize se dotýká nejen podnikatelů, jejichž činnost byla omezena, ale také jejich dodavatelů a odběratelů. "Proto čekáme na vyhlášení dalších podpor, především na provozní dotace a možnosti odložení splátek úvěrů nebo nájemného, stejně jako tomu bylo na jaře. Důraz je třeba klást na administrativní nenáročnost," uvedl.

Dosavadní vládní opatření lze obecně hodnotit jako adekvátní nastalé situaci i podle experta na daňovou problematiku BDO Víta Křivánka. "Na rozdíl od jarních opatření jsou cílená v zásadě pouze na postižené obory, což by mělo přinést efektivnější směřování veřejných prostředků tam, kde jsou potřeba nejvíce," uvedl. I on upozornil, že odklad daní neznamená prominutí povinnost daně zaplatit.

Podle partnera poradenské PwC Petra Smutného vláda nyní obecně doplácí na to, že neřídí situaci koncepčně. "Zároveň se stát, co do objemu prostředků vyčleněných na pomoc, hodně vyčerpal už při první jarní vlně. V tomto kontextu se potom jeví návrhy nynějších kompenzací jako maximum možného," uvedl.

Odklad daňové povinnosti je podle Smutného z momentálního pohledu pozitivní a zasaženým firmám pomůže s řízením toku peněz. "Zároveň ale už nyní vidíme v praxi na případech z jarní vlny, že odklad není řešení, ale pouze posunutí problémů. Mnoho firem, které využívaly odkladů půjček a moratorií, mají nyní velké problémy vrátit se do normálního stavu," dodal.