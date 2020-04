Opatření na podporu ekonomiky činí podle Schillerové 1,2 bilionu Kč

Praha - Celková opatření na podporu ekonomiky v souvislosti s dopady šíření koronaviru činí 1,19 bilionu korun. Z toho přímá podpora je 216 miliard korun a záruky na úvěry 951,5 miliardy korun. V pořadu České televize Události, komentáře to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dalších 22 miliard korun odhaduje ministerstvo jako stimul ekonomiky díky odkladu záloh na daních nebo odkladu elektronické evidence tržeb.

"To představuje 20,7 procenta HDP a řadí nás nejen na evropské úrovni mezi země, které do záchrany své ekonomiky uvolňují naprosto nejvíce," uvedla Schillerová.

Podle dnešního vyjádření ekonomů z občanské iniciativy KoroNERV-20 Česká republika doposud investovala do záchrany ekonomiky postižené koronavirovou krizí výrazně nižší částky než jednotlivé členské státy EU. Upozornili, že Německo, Francie, Velké Británie, Nizozemsko, Maďarsko a Polsko investují do záchrany ekonomiky výrazně větší částky, než zatím schválila česká vláda.

"Jsou to úplně fantasmagorická čísla. Podpůrné programy nefungují, zejména malí podnikatelé si stěžují, že jejich žádosti jsou zamítány," reagoval dnes v České televizi předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Opoziční občanští demokraté dnes navrhli kvůli dlouhodobým dopadům koronavirové epidemie na ekonomiku odložit platby daně z přidané hodnoty do konce ledna příštího roku, snížit sociální odvody a všechny služby zařadit mezi plátce nižší - desetiprocentní - sazby DPH.

Podobné návrhy předložili i ekonomové z občanské iniciativy KoroNERV-20. Vyzvali dnes vládu, aby poskytla malým a středním podnikům a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) větší přímou pomoc v podobě odkladu plateb DPH a sociálního pojištění minimálně do ledna 2021 nebo plošně poskytla garantované úvěry pro zasažené sektory.

Premiér Andrej Babiš (ANO) 18. března uvedl, že vláda by mohla na základě analýz poskytnout na podporu podnikatelů a firem postižených šířením koronaviru až jeden bilion Kč. Na přímou pomoc by podle něj mělo směřovat zhruba 100 miliard korun a na záruky 900 miliard korun. Vláda tento týden už podruhé zvýšila schodek letošního státního rozpočtu, a to na 300 miliard korun.

Opatření přijatá v souvislosti s ochranou veřejného zdraví a omezení dopadů na ekonomiku plynoucích z pandemie COVID-19:

Přímá podpora 2020 - Opatření na příjmové straně 98,4 mld. Kč - Daňová opatření (Kompenzační bonus I a II pro OSVČ, prominutí zálohy) 73,8 mld. Kč - Opatření v odvodech pojistného (prominutí záloh pro OSVČ) 23,1 mld. Kč - Ostatní opatření na příjmech 1,5 mld. Kč Opatření na výdajové straně 117,7 mld. Kč - Oblast zdravotnictví (navýšení platby za státního pojištěnce, platů, ochranné pomůcky, zdravotnický materiál apod.) 40,2 mld. Kč - Nové sociální transfery (prodloužení a zvýšení ošetřovného, včetně ošetřovného OSVČ) 7,6 mld. Kč - Přímá podpora firem (program Antivirus, Úvěr COVID I, úvěry z PGRLF) 56,1 mld. Kč - Ostatní (navýšení investic SFDI, rozvoj venkova, pomoc v oblasti kultury, lesnictví, zemědělství, apod.) 13,8 mld. Kč CELKEM 216,1 mld. Kč v % HDP 3,9 Upravení záloh 2020 - Očekávání ohledně individuálních úprav záloh na DPFO a DPPO, posunutá podání, odklad EET a jiné 22,2 mld. Kč v % HDP 0,4 Záruční schémata - COVID II - záruční kapacita 20,0 mld Kč - COVID III - záruční kapacita 600,0 mld. Kč - EGAP - zvýšení pojistné kapacity na 330 mld. Kč 330,0 mld. Kč - COVID Praha - záruční kapacita 1,5 mld. Kč CELKEM 951,5 mld. Kč v % HDP 17,2 CELKEM VŠE 1189,8 mld. Kč

Zdroj: MF