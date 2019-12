Opata: Nákup vojenských vrtulníků z USA je krokem do 21. století

Washington - Nákup vojenských vrtulníků z USA je pro českou armádu podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty krokem do 21. století. Generál počítá s tím, že pořizované stroje budou po vycvičení personálu zapojeny do misí a operací. Pořízení nové techniky je velkým posunem ve schopnostech české armády i podle ministra obrany Lubomíra Metnara, který dnes ve Washingtonu s americkým ministrem obrany Markem Esperem zakázku stvrdí podpisem. Opata a Metnar to ve Washingtonu řekli ČTK, České televizi a Českému rozhlasu.

Česko pořídí 12 vrtulníků od firmy Bell formou mezivládní dohody a zaplatí za ně 14,6 miliardy korun bez DPH. Z USA vojáci získají "systém H1", tedy osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper. Stroje, které armáda dostane v roce 2023, nahradí ruské bitevní vrtulníky Mi-24/35.

Podle Metnara bude dnešním podpisem dokumentu završen více než pětiletý akviziční proces. "Je to určitý milník v česko-amerických vztazích," poznamenal. Česká armáda podle něj obnovu vrtulníků potřebuje, protože dosud používá helikoptéry sovětské provenience, což s sebou nese potíže při servisu, údržbě, dodávkách náhradních dílů nebo při takzvané interoperabilitě v NATO, tedy při spolupráci se spojenci. "Takže je to velký krok a velký posun ve schopnostech Armády České republiky," poznamenal.

Stejně se vyjádřil Opata. "Za mě je to krok z hlediska schopností Armády České republiky do 21. století, protože v podobě systému H1 dostává armáda schopnost, která je velice důležitá pro podporu pozemních sil včetně nových technologií," řekl. Nákup považuje za rozhodující krok pro české vrtulníkové letectvo.

Podle Metnara nové stroje posunou české vojenské schopnosti z hlediska podpory pozemních a speciálních sil či při transportu vojáků a zraněných. "A to nejenom v rámci cvičení, ale i v rámci možnosti nasazení do misí," zdůraznil. V misích budou podle něj vrtulníky použity, "pokud k tomu nazraje čas". Opata novinářům řekl, že v současných operacích je nemyslitelné nasazení vojáků bez vrtulníkové podpory. "Takže odpověď je ano, počítáme s nasazením vrtulníků do operací v momentě, jak bude dokončen výcvik," poznamenal. Ten podle něj bude trvat asi rok až rok a půl a začne ještě před dodáním strojů, se kterým se počítá v roce 2023. "Bude nějakou dobu trvat, ale nebude to nic markantního, protože necvičíme nové piloty, cvičíme velice dobře vycvičený personál, který se přeškolí jenom na nový typ vrtulníku," řekl.

Podle Opaty existuje možnost, že některé sousední státy České republiky čekají, jak tendr dopadne a jak se stroje české armádě podaří do své výzbroje začlenit. "Já si myslím, že ten koncept H1 má potenciál pro střední a východní Evropu," řekl.

S americkým ministrem Esperem se Metnar sejde v Pentagonu, centru velení americké obrany, dnes ve 20:00 SEČ. Zakázka na vrtulníky je podle něj již dokončena a vše je dojednáno, zbývá tak stvrdit poslední dokument. Kromě tendru bude s americkým protějškem mluvit o další vojenské spolupráci v NATO nebo při společných zahraničních misích, zejména v Afghánistánu. Prezident Donald Trump by uvítal ukončení vleklého afghánského konfliktu a USA se proto snaží uzavřít dohodu s povstalci z hnutí Tálibán.