Opata jednal s předsedou Vojenského výboru NATO Bauerem o Ukrajině

Praha - Náčelník generálního štábu Aleš Opata dnes jednal s předsedou Vojenského výboru Severoatlantické aliance (NATO) Robem Bauerem o situaci na Ukrajině napadené Ruskem. Bauer mimo jiné ocenil nasazení českých jednotek v Litvě a Lotyšsku i zapojení do mnohonárodní jednotky na Slovensku, které mají čeští vojáci velet. Armáda to uvedla v dnešní tiskové zprávě.

Bauer odsoudil ruský útok na Ukrajinu a vyjádřil zemi a jejím občanům podporu. Opata jej seznámil s prioritami české armády, modernizačními projekty a posilováním vojenských schopností.

Sněmovna minulý týden schválila to, že česká armáda bude moci vyslat vojáky do nové dvoutisícové jednotky NATO na Slovensku, jejímž cílem je posílit obranyschopnost východního křídla NATO v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Čeští vojáci mají velet mnohonárodní jednotce, v níž budou i vojáci z Německa, Polska, Slovinska, Nizozemska a USA.

Schválený mandát umožňuje nasazení až 650 českých vojáků, a to do poloviny příštího roku. Do alianční jednotky odjede podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) kolem 400 vojáků, zbytek mandátu poslouží jako rezerva pro jejich střídání.

Česká armáda kromě velení a spojení vyšle do uskupení mechanizovanou jednotku, vojenskou policii a postará se o logistické zabezpečení. Do jednotky budou posláni z ČR také výsadkáři, ženisté a tanková jednotka. Celková podoba jednotky se má doladit na Slovensku 4. dubna. Podobné jednotky NATO budou i v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Doplní jednotky Severoatlantické aliance v Polsku a v Pobaltí.

Minimálně zpočátku budou podle armádního webu v českém kontingentu příslušníci 43. výsadkového pluku, vysláni by měli být také vojáci 73. tankového praporu či specialisté elektronického boje a bezpilotní prostředky.

O složení českého kontingentu, možnostech rozmístění bojového uskupení na území Slovenska a termínu vyslání organizačního jádra jednal Opata se svým slovenským protějškem Danielem Zmekem minulý týden.

Celkové náklady na slovenskou misi mají činit zhruba 540 milionů korun, které budou hrazeny z rozpočtu ministerstva obrany. Mohou se ale zvýšit s ohledem na inflaci a možné změny ve složení jednotky, řekla dříve Černochová. Zdroje chce hledat v rámci úprav dalších armádních misí v zahraničí.

Vláda již dříve zároveň rozhodla, že aliance může kdekoli na svém území nasadit 180 chemických specialistů a 400 příslušníků 4. brigády rychlého nasazení, kteří byli vyčleněni pro síly velmi rychlé reakce Severoatlantické aliance.