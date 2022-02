Opata: Česko se nemůže tvářit, že se ho krize na Ukrajině netýká

Praha - Česká republika se nemůže tvářit, že se jí krize na Ukrajině netýká. Tamní události náčelník generálního štábu Aleš Opata považuje za důkaz, že svět nebude bezpečné místo. Česko proto potřebuje NATO a modernizovanou armádu. Za největší nedostatek, které NATO vyčítá české armádě, je podle něj zpoždění budování těžké armády, tedy pořízení nových bojových vozidel pěchoty. Opata toto zaostávání označil za hazard. Řekl to na dnešním velitelském shromáždění armády.

Náčelník generálního štábu, který by podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) měl v příštích měsících ve své funkci skončit, řekl, že si je jist, že "naše letadlová loď pluje správně". Poukázal na to, že se podařilo splnit většinu priorit, které si stanovil při nástupu do funkce, jako byly například projekty rychlého dopadu nebo dokončení strategických modernizačních projektů. Podle Opaty se nepodařilo dokončit pouze pořízení pásových bojových vozidel pěchoty (BVP). Poukázal na to, že i na Ukrajině se ukazuje důležitost těžkých zbraní, kvality zbraní nebo počet vojáků.

Nákup BVP označil za dluh, který bude muset dotáhnout jeho následovník. Opatu to mrzí, vedení armády podle něj do tendru vložilo spoustu energie. Kritizoval také rozhodnutí, které v poslední době omezilo nábor.