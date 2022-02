Opata: Česko se nemůže tvářit, že se ho krize na Ukrajině netýká

Praha - Česká republika se nemůže tvářit, že se jí krize na Ukrajině netýká. Tamní události náčelník generálního štábu Aleš Opata považuje za důkaz, že svět nebude bezpečné místo. Česko proto potřebuje NATO a modernizovanou armádu. Severoatlantická aliance podle něj nejvíce české armádě vyčítá zpoždění při budování těžké brigády, pro kterou vojáci potřebují nová pásová bojová vozidla pěchoty. Tato zakázka nabrala výrazné zpoždění. Opata takové zaostávání označil za hazard. Řekl to na velitelském shromáždění armády. Kritizoval také zpomalení náboru nebo pomalé procesy a nákupy. Vojákům poděkoval za nasazení při pandemii. Zdůraznil, že armáda se musí vrátit k výcviku.

Náčelník generálního štábu, který by podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) měl v příštích měsících ve své funkci skončit, řekl, že si je jist, že "naše letadlová loď pluje správně". Poukázal na to, že se podařilo splnit většinu z pěti priorit, které si stanovil při nástupu do funkce. Byly mezi nimi například projekty rychlého dopadu, tedy třeba nákup neprůstřelných vest, helem nebo ručních zbraní, či dokončení strategických modernizačních projektů. Podle Opaty se neuspělo pouze při pořízení pásových bojových vozidel pěchoty (BVP).

Nákup BVP označil za dluh, který bude muset dotáhnout jeho následovník. Opatu to mrzí, vedení armády podle něj do tendru vložilo spoustu energie. "Udělal jsem, co jsem mohl. Věřím, že se nákup bojových vozidel pěchoty nezpozdí o další roky," poznamenal. Potíže kolem modernizace těžké brigády, kterou by podle slibu v NATO mělo mít ČR k dispozici do roku 2026, označil za hazard. Krize na Ukrajině podle něj znovu ukázala důležitost tradičních zbraní, protože na hranicích Rusko nemá "armádu počítačů", ale vojáky, tanky, bojová vozidla, děla nebo raketomety. "Současné bezpečnostní prostředí stále ukazuje, že na hranici konfliktu se vždycky budeme bavit o kvalitě a množství zbraní a množství vojáků. Na podobné krize se musíme připravit. Naše těžká brigáda je zranitelná," řekl.

V projevu kritizoval některé armádní procesy. "Náš akviziční proces někdy připomíná výstup na Mount Everest. Trvá dlouho a když je špatné počasí, musí se sejít zpátky do základního tábora," podotkl. Vleče se podle něj i vyřízení urgentně potřebných projektů, které bylo před 20 lety možné dokončit během několika měsíců. "Dneska v některých případech ani po letech nemáme na dvoře výsledek. Pokud se to nezmění, v budoucnu budeme pořizovat technologie, které budou zastaralé, ještě než nám přijdou do skladu," řekl. Ocenil, že se mnoho procesů podařilo zlepšit.

Vojákům poděkoval za profesionalitu a nasazení při řešení pandemie. Zopakoval, že se nyní musí armáda vrátit k výcviku. Za zásadní do budoucna označil, aby se armáda adaptovala na nový koncept NATO vedení boje a aby se adaptovala na nové pojetí boje v multidoménovém prostoru. Vojáci se podle něj musí neustále přizpůsobovat novým hrozbám a být připraveni dělat zásadní vojenská rozhodnutí na základě detailních znalostí a dynamicky se vyvíjejícího bezpečnostního prostředí. Za důležité považuje také dokončit pravidelnou novelizaci koncepce výstavby armády.