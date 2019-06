Opata: Armáda bude do budoucna muset využívat umělou inteligenci

Praha - Česká armáda se podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty do budoucna neobejde bez umělé inteligence na bázi neuronových sítí. Vojákům pomůže v boji, při analýzách či vyhodnocování. Podle Opaty již není v lidských možnostech vyhodnocovat všechny potřebné informace a vjemy. Řekl to na dnešním Žofínském fóru, které bylo věnováno modernizaci armády.

Opata označil za důležitý projekt výstavby velitelství kybernetických a informačních operací. Poznamenal, že kybernetický prostor a operace se prolínají všemi doménami od moře až po vesmír. "Začínáme jako vojáci čím dál tím více zjišťovat, že potřebujeme nástroje, potřebujeme schopnosti, které jsou v tomto prostoru schopny nás posílit. Říkáme tomu, že hledáme nového kámoše," řekl Opata. Novým "kámošem", partnerem a spolupracovníkem podle něj bude umělá inteligence na bázi neuronových sítí. Využití pro ni v armádě vidí v široké oblasti od vedení bojové činnosti až po analýzy a vyhodnocování. "Dneska se dostáváme v informačním a technologickém prostředí do takové situace, že v doméně kybernetických a informačních operací už není v lidských možnostech všechny informace, všechny vjemy dávat dohromady, analyzovat a vyhodnocovat," dodal Opata.

V projevu na Žofínském fóru Opata také řekl, že zásadní pro armádu je stabilita zdrojů, díky níž budou moct vojáci plánovat. Věnoval se i náboru. Poznamenal, že armáda si je vědoma demografického vývoje, který bude mít časem negativní dopad i na přijímání nových vojáků. Nábor se proto podle něj musí přesunout více na sociální sítě, do on-line systému. "Musíme být aktivní v internetovém prostoru," řekl.

Za obrovský krok vpřed Opata označil uzavření desítek rámcových dohod v oblasti takzvaných projektů rychlého dopadu týkajících se výstroje a výzbroje vojáků. "Budou jednak stabilizovat armádu v horizontu pěti až sedmi let z hlediska dodávek. Zároveň stabilizují i dodavatelské prostředí, kdy ti dodavatelé mají představu o tom, jak dlouho s nimi budeme spolupracovat," řekl generál.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) na fóru zopakoval, že ještě v letních měsících bude podepsána smlouva na dodávku osmi mobilních radiolokátorů MADR z Izraele za asi 3,5 miliardy Kč. Smlouva je podle něj těsně před uzavřením. Řekl, že k podpisu je připravena také smlouva na pořízení 62 obrněných vozidel Titus za asi 6,7 miliardy korun. Na podzim chce mít ministr jasno ohledně dodavatele pásových bojových vozidel pěchoty asi za 50 miliard korun, smlouva na ně by podle něj mohla být podepsána do konce roku.

Deník Právo ve středu uvedl, že armáda chce urychlit nákup nových terénních osobních vozů. Až 1200 automobilů za 1,6 miliardy korun chtěl původně úřad nakoupit až v roce 2023, nyní ale ministerstvo zakázku zařadilo již na letošní rok. Nová vozidla by měla nahradit stroje UAZ 469, které byly vyrobeny ještě v dobách Sovětského svatu. Životnost končí i strojům Land Rover Defender. Opata k zakázce řekl, že původní časový plán byl přehodnocen poté, co byl rozpočet armády posílen. Označil za nemorální, že vojáci v 21. století jezdí ve vozidlech, která jsou starší, než je on sám.