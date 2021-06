Opakování testů na táborech nebude nutné, pokud budou mít všichni PCR test

Praha - Opakované testování na covid-19 na letních táborech nebude povinné za podmínky, že se před odjezdem na akci prokážou negativním PCR testem všichni účastníci. V případě, že někteří budou mít jen antigenní test, bude se muset testování všech na táboře opakovat každých sedm dní. Vyplývá to z opatření ministerstva zdravotnictví, které v pondělí schválila vláda. Na twitteru na to dnes upozornila organizace Junák-český skaut, podle které je varianta s PCR testem všech před odjezdem neproveditelná.

Původní opatření schválené vládou v pondělí 7. června počítalo s tím, že se budou účastníci letních táborů testovat před odjezdem a pak každých sedm dní. Pořadatelé táborů ale poukazovali na to, že to výrazně zkomplikuje organizaci, a požádali proto ministerstvo zdravotnictví o změnu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) pak ve středu oznámil, že povinnost opakovaného testování zůstane v případě antigenních testů, zatímco při použití PCR metody před odjezdem odpadne. Podle opatření, které kabinet schválil v pondělí 14. června, to ale bude platit jen v případě, že se negativním PCR testem ne starším 72 hodin před odjezdem prokážou všichni účastníci akce. Výjimku mohou mít jen ti, kdo covid-19 prodělali nebo jsou očkováni.

Podle skautů tyto podmínky neodpovídají tomu, co minulý týden přislíbili Vojtěch s pověřenou hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou, a dosáhnout zrušení nutnosti opakovaného testu tak bude fakticky neproveditelné. "Kapacity veřejných testovacích míst jsou nedostatečné a mnohde již nyní zcela zaplněné. Pokud byť jen jedno dítě nenajde místo na PCR test, musí test po sedmi dnech opakovat všichni účastníci tábora," uvedl Junák-český skaut na twitteru.

Organizace upozornila, že do začátku táborové sezony zbývají už jen dva týdny. Oznámení podmínek v takto krátkém předstihu je podle ní selháním vládního řízení protiepidemických opatření.

Stát tak podle skautů pořadatelům znemožnil zohlednit vícenáklady za testy do rozpočtů, přípravu i srozumitelnou včasnou komunikaci s rodiči. "Vytváření takové úrovně nejistoty pro desetitisíce dobrovolníků a statisíce rodin je neomluvitelné," uvedli skauti. Česká rada dětí a mládeže i další organizace podle nich žádali ministerstvo zdravotnictví o podmínky pro tábory tři měsíce předem, přičemž možnost opakovaného testování podle pořadatelů nikdo dřív nenaznačoval.