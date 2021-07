Oosthuizen vede British Open před posledním kolem o jednu ránu

Sandwich (Británie) - I po třetím kole je v čele British Open jihoafrický golfista Louis Oosthuizen. Do finále na hřišti Royal St George's v Sandwichi půjde v neděli s náskokem jedné rány před Američanem Colinem Morikawou. Osmatřicetiletý Oosthuizen útočí podruhé na zisk Klaretového džbánu pro vítěze slavného turnaje, který vyhrál už v roce 2010 a připsal si dosud jediný triumf na majoru.

Oosthuizen měl po dvou kolech skóre -11, což byl nový rekord British Open. Dnes se mu tolik nedařilo a zapsal 69 ran, ale jeho největší soupeři na tom byli podobně. Morikawa zahrál 68 úderů, třetí Jordan Spieth měl rovněž 69 ran.

"Nešvihal jsem dneska ideálně, lítalo to všude možně. Nebylo to snadné, ale jsem rád, že jsem to kolo dal dohromady. Jsem nadšený, hodně nadšený. Zítra musím zahrát dobře. Uvidíme, jak bude vypadat ten švih," řekl Oosthuizen.

Třetí kolo nevyšlo světové jedničce Dustinu Johnsonovi, který zahrál 73 ran, tři nad par, a klesl ze čtvrtého na osmnácté místo. Dosud poslední vítěz British Open z roku 2019 Ir Shane Lowry figuruje na 12. místě s odstupem sedmi ran na Oosthuizena. Loni se turnaj kvůli pandemii koronaviru nehrál.

The Open Championship, golfový turnaj kategorie major v britském Sandwichi (par 70, dotace 11,5 milionu dolarů) - po 3. kole: 1. Oosthuizen (JAR) 198 (64+65+69), 2. Morikawa 199 (67+64+68), 3. Spieth 201 (65+67+69), 4. Scheffler (všichni USA) 202 (67+66+69), Cooners (Kan.) 202 (68+68+66), 6. Rahm (Šp.) 203 (71+64+68), Hughes (Kan.) 203 (66+69+68), Frittelli (JAR) 203 (66+67+70).