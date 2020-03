Online prodej vyjma potravin může podle analýzy klesnout až o 40%

Praha - Online prodej zboží může v tuzemsku vyjma potravin a drogerie v průměru klesnout podle konzultační společnosti Acomware o 35 až 40 procent. Vyhlášení karantény u Čechů snížilo chuť nakupovat. Nejhůře na tom budou prodejci zboží dlouhodobé spotřeby. Prodej sportovních potřeb se v pondělí propadl o více než polovinu. Méně se prodává také oblečení nebo hračky. Internetové obchody s klesající poptávkou také méně investují do propagace. Výdaje na výkonnostní reklamu klesly začátkem týdne o 42 procent, v následujícím období to může být až o 65 procent. Vyplývá to ze zjištění Acomware zveřejněné v tiskové zprávě.

V březnu se podle výkonného ředitele Acomware Davida Vurmy mění nákupní chování Čechů téměř ze dne na den. Začátkem měsíce se podle něj lidé zásobovali potřebami pro děti a domácí zvířata, o víkendu více kupovali elektroniku, nábytek nebo vybavení do domácnosti. "Někde zvýšený zájem doznívá ještě teď. Bude ale spíš krátkodobý. Češi kupují věci, které jim doma chybějí, typicky malé spotřebiče jako například kávovary. Nebo konzole či kutilské potřeby, kterými se zase zabaví," dodal.

Investice do reklamy snižují nejen obchodníci, kterým se nedaří, ale i ti, kterým díky aktuální situaci obraty vzrostly, uvedl konzultant Acomware Štěpán Jandl. Firmy ale podle něj mohou současný stav využít a své podnikání více digitalizovat. "Internet nabízí spoustu příležitostí. K prodeji zboží, k sjednávání služeb, ale i pro předávání know-how například formou školení a vzdělávacích programů," řekl.

Fakt, že lidé méně nakupují oblečení a doplňky potvrdil ČTK vyhledávač módy Glami. "Zaznamenali jsme mírný pokles v návštěvnosti webu, ale zůstáváme optimističtí, stejně jako firmy okolo nás. Většina z nich se snaží poptávku zvýšit tím, že zavádějí slevy a hlavně dopravu až do domu zdarma," uvedla za Glami Kristýna Rakovská. Ale například česká oděvní společnost Pietro Filipi hlásí větší zájem o nákup na internetu. "Návštěvnost i obchody e-shopu vzrostly přibližně o 60 až 70 procent, a to i přesto, že nakupování oblečení v těchto dnech, kdy lidé řeší úplně jiné věci, není úplně aktuální," sdělil ČTK majitel firmy Michal Mička.

Obchodník se zahraní technikou Mountfield minulý týden zaznamenal v e-shopu čtyřnásobný nárůst prodeje ve srovnání s obdobím před vyhlášením stavu nouze. Lidé kupovali substráty, travní hnojiva, osiva, ale i zahraní nářadí. Vzrostl také zájem o krmivo pro psy a kočky, uvedla mluvčí společnosti Kateřina Böhmová.

Podle Asociace pro elektronickou komerci Češi loni nakoupili v internetových obchodech zboží za rekordních 155 miliard korun, což bylo o 15 procent více než v roce 2018.