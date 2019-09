Onkologové: Screening rakoviny děložního hrdla by se měl upravit

Praha - Český program proplácených preventivních kontrol, které mají odhalit rakovinu děložního hrdla, podle některých lékařů nefunguje dobře a měl by se upravit. Doporučují využívat HPV test, který je podle studií přesnější než dosavadní cytologický stěr a dokáže nádorové změny odhalit dřív. Na tiskové konferenci to řekli onkologové z gynekologických pracovišť Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1.LF UK) v Praze. O HPV test si mohou ženy v ambulanci říct, musí si ho ale zaplatit. Stojí kolem tisícikoruny. Experti se na úhradě neshodli.

Rakovinu děložního hrdla způsobuje lidský papilomavir (HPV), proti němuž je možné se nechat i očkovat. V roce 1997 přibylo v Česku 1052 pacientek, zemřelo 484. O deset let později bylo nových případů 1012 a úmrtí 406. Předloni si diagnózu vyslechlo 822 žen a 364 zemřelo. Od roku 2007 je v Česku screeningový program, který zahrnuje jednou ročně proplácené vyšetření s cytologickým stěrem. Dorazí na něj asi polovina žen.

"Náš screening považuji za nefungující dobře. Vyžadoval by restrukturalizaci. Od roku 2007 ubylo 42 případů úmrtí. Není to obraz fungujícího screeningu, když ročně umírají čtyři stovky žen," řekl vedoucí onkologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1.LF UK Jiří Sláma. Podle něj zahraniční výzkumy ukázaly, že cytologické vyšetření selhává až ve třetině případů. HPV test dokáže díky analýze DNA odhalit přednádorové změny a stanovit míru ohrožení rakovinou děložního hrdla přesněji a dřív.

"Vyšetření významně zvyšuje spolehlivost a bezpečnost. Když je žena HPV negativní, ví, že v dalších čtyřech či pěti letech má riziko do jednoho procenta, že se jí něco může stát. Je to stejná metoda jako cytologie - je to stěr z děložního čípku. Informace, kterou získám, je ale černobílá - mám infekci, nebo nemám," řekl vedoucí Onkogynekologického centra VFN a 1.LF UK David Cibula. Dodal, že HPV test je vhodný pro ženy po třicítce.

Na zařazení testu do propláceného programu se experti neshodli. Zatímco onkogynekologická sekce České gynekologicko porodnické společnosti souhlasí, sekce pro cervikální patologii je proti. Podle Slámy za nedohodou může být obava z rychlého přechodu na novou metodu a řešením by bylo, kdyby oba modely existovaly po nějakou dobu současně a byla možnost mezi nimi volit. "To, že budoucnost je v HPV screeningu, je asi jednoznačná věc. Je přesnější," je přesvědčen Sláma.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) podmínkou pro zařazení HPV testu do propláceného preventivního programu je shoda odborníků. "Je to o interní debatě v odborné společnosti. Ta by měla navrhnout hrazení výkonu. Pokud shoda bude a efekty a dopady do systému budou prokazatelné, nemáme problém souhlasit," řekl ministr.

Účinnost HPV testů potvrdily tři velké zahraniční studie na 200.000 žen i český projekt Libuše, uvedli onkologové. Podle Cibuly by se test nemusel dělat každý rok, ale po několika letech. Pro pacientky by to znamenalo úlevu a pro zdravotní systém úsporu, míní onkolog.

Na riziko vzniku gynekologických nádorů upozorňuje osvětová kampaň Fialové září. Právě fialová barva je symbolem rakoviny děložního hrdla, dělohy či rodidel.