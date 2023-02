Onet: Duda se jako Bidenův předskokan dostal do ponižující situace

Varšava - Polský prezident Andrzej Duda se jako "předskokan" před úterním projevem amerického prezidenta Joea Bidena dostal do ponižující situace: hovořil až po americkém velvyslanci a v době, kdy Biden ještě ani nebyl na místě, napsal v dnešním komentáři polský server Onet. Položil si také otázku, zda nejde o americkou odvetu za předchozí přešlapy vládnoucí polské konzervativní pravice a Dudy osobně vůči Bidenovi po jeho zvolení americkým prezidentem.

"To, že Polsko je v oblasti bezpečnosti závislé na Spojených státech, je naprosto zřejmé. To, že to způsobuje zásadní a neodstranitelnou nerovnováhu ve vztazích Varšavy a Washingtonu, je také zjevné. Tak to bylo, je a bude bez ohledu na to, zda Polsku vládly, vládnou či budou vládnout Právo a spravedlnosti, Občanská platforma či Levice," píše komentátor. "Ale situace, která včera (v úterý - pozn. ČTK) nastala, byla zkrátka pokořující," dodal.

Vzhledem ke geografické poloze země nemá polská zahraniční politika alternativu, což si Washington dokonale uvědomuje a také v menší či větší míře využívá. A USA jsou zemí, která - jemně řečeno - dosti asertivně využívá nerovnováhy, jaká panuje mezi Varšavou a Washingtonem. "Z historie ale víme, že tato nerovnováha a americká asertivita nemusí vést k ponižování partnera," míní autor.

Američané podle něj velice tvrdě hrají o své zájmy, ale současně - a na rozdíl od Rusů - z principu prokazují jiným státům jistou dávku respektu. Je to norma v diplomacii, ve které se zvláště mezi státy v dobrých vztazích a v hluboké nerovnováze o to více dbá, aby se alespoň protokolárně zdůraznila jejich rovnost.

Ale situace, ke které došlo, byla podle komentátora pro polský stát pokořující. Nejprve totiž promluvil velvyslanec USA a až po něm polský prezident. A aby to bylo ještě ostudnější, tak prezident Duda mluvil v nepřítomnosti prezidenta USA, který dorazil na místo až po jeho vystoupení. Protokolárně to tedy vypadalo, že protějškem prezidenta Dudy byl velvyslanec, a ne prezident USA. A z toho, že velvyslanec mluvil dříve než Duda, také vyplývalo, že je důležitější. Duda vůči Bidenovi plnil roli, jakou mají málo známé skupiny před koncertem hlavní hvězdy. Prezident byl v úterý "předskokan", napsal komentátor.

Onet si klade otázku, zda se tak nestalo například proto, že si Američané dodnes pamatují Dudovy urážlivé "pseudogratulace" po Bidenově volebním vítězství. Anebo je to možná odplata za incident z předchozí Bidenovy návštěvy v Polsku, kdy se Duda na cestě do Rzeszówa zpozdil, což se oficiálně vysvětlovalo poruchou letadla, ačkoliv podle Američanů k žádné poruše nedošlo.

"To nemá větší význam. Polsko bylo pokořeno se souhlasem Andrzeje Dudy, který akceptoval scénář události, ponižující naši zemi a sebe samého. Tedy ani si nemůžeme na Američany moc stěžovat. Můžeme a měli bychom se ptát, jak je možné, že prezident Duda, jeho poradci a polská pravice jsou s to hovořit o růstu významu Polska a současně se ve smyslu protokolu nechat ponížit na úroveň banánové republiky," uzavřel komentátor.