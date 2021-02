Ondrušek vystřelil v prodloužení Hanákům výhru v Karlových Varech

Karlovy Vary - Hokejisté Olomouce zvítězili v dohrávaném utkání 10. extraligového kola na ledě Karlových Varů 4:3 v prodloužení. O úspěchu Hanáků, kteří ve třetí třetině prohospodařili vedení 3:1, rozhodl v čase 60:25 svým druhým dnešním gólem obránce Jiří Ondrušek. Západočeši prohráli popáté za sebou, v jejich dresu dvakrát skóroval Martin Kohout.

Z úvodu zápasu mezi Energií a uběhlo pouhých 24 sekund a v samostatném úniku se ocitl Beránek, jehož střelu však Konrád v pokleku zlikvidoval. V první části byla až na příležitost Koloucha z páté minuty větší aktivita na hokejkách domácích. Šance Osmíka a Černocha hostující gólman ještě zlikvidoval, ale ve 14. minutě na Kohoutovu dorážku již nestačil.

Ve druhé třetině se obraz hry otočil. Olomouc nakopl přenesený zbytek početní výhody z první třetiny a i po jejím skončení měli její hráči navrch. Ve 23. minutě se po zmatku v předbrankovém prostoru dobře zorientoval Olesz a střelou v pádu srovnal průběžný stav na 1:1.

I po vyrovnávací brance byli Hanáci u všeho dříve a jen díky pozornému Novotnému neskončily nebezpečné střely Klimka, Handla a Kunce v síti Karlových Varů. Ve 34. minutě už se hosté radovali, ale Burianova střela zazvonila jen na tyč. Hosté se zaslouženě dostali do vedení poté, co dvacet sekund před koncem druhé třetiny vyhrál Handl buly a následně Ondrušek schovanou střelou otočil vývoj zápasu.

Jen co skončilo vyloučení Knotka, ujel ve 43. minutě Nahodil a střelou do horního růžku poslal Moru již do dvoubrankového vedení. O tři minuty později vrátil hráče z lázeňského města do zápasu Vondráček, který si při svém úniku položil na led Konráda a s přehledem zakončil. Domácí povzbuzeni kontaktní brankou se hnali za vyrovnáním, což se jim povedlo v 53. minutě při vyloučení Handla. Přečíslení dvou na jednoho po přesné přihrávce Pulpána zužitkoval přesnou střelou podruhé v utkání Kohout.

Když v závěru základní hrací doby Západočeši nevyužili svou čtvrtou přesilovou hru a Ondrušek svou šanci, dospělo utkání do prodloužení. Z toho uběhlo pouhých 25 sekund, když právě Ondrušek po nahrávce Knotka rozhodl o dvoubodovém vítězství Olomouckých.

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 3:4 v prodl. (1:0, 0:2, 2:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 14. Kohout (Černoch), 46. Vondráček, 53. Kohout (Pulpán) - 23. Olesz (Kolouch, Vyrůbalík), 40. Ondrušek (Handl, Burian), 43. Nahodil (Kunc, Švrček), 61. Ondrušek (J. Knotek). Rozhodčí: Jeřábek, Pilný - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Weinhold, Šenkeřík, Plutnar, D. Mikyska, Pulpán, L. Zábranský ml., Kowalczyk - O. Beránek, Hladonik, T. Mikúš - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich - Osmík, Vildumetz, M. Zabloudil. Trenér: Pešout.

Olomouc: Konrád - A. Rutar, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Valenta, Švrček, T. Černý - Bambula, J. Knotek, Ostřížek - Kunc, Nahodil, Klimek - Olesz, Kolouch, Strapáč - Gřeš, Handl, Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.