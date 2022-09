Ondrušek rozhodl o výhře Olomouce v Českých Budějovicích

České Budějovice - Hokejisté Olomouce vyhráli v 6. kole extraligy na ledě Českých Budějovic 2:1 v prodloužení a uspěli tak ve čtvrtém z pěti zápasů, které v sezoně odehráli. Utkání rozhodl v 64. minutě v přesilové hře Jiří Ondrušek. České Budějovice prohrály potřetí za sebou.

Jihočeši se do domácího prostředí vrátili po porážkách v Mladé Boleslavi a v Hradci Králové. Do první slibné šance se dostali hosté, Kuncovi ale ve 4. minutě v zakončení stihl zabránit Vráblík.

Oba týmy mohly otevřít skóre v první třetině v přesilových hrách, Motor ale nedokázal potrestat tři fauly soupeře, Hanáci dva prohřešky proti pravidlům domácích.

Ve druhé části převzali střeleckou aktivitu českobudějovičtí hráči, Konrád v brance Olomouce byl ale stejně jako na druhé straně Hrachovina pozorný. Skóre se mohlo změnit ve 37. minutě, kdy v přesilové hře dostal puk za čáru bruslí Tomeček. Rozhodčí však po kontrole u videa gól neuznali. V pokračující početní výhodě se ale domácí přece jen dočkali. Pech připravil branku pro Gulaše.

V závěrečné dvacetiminutovce si další úspěšný obranný zákrok připsal Vráblík, který zabránil v zakončení Káňovi. Hosté stupňovali tlak, ale jejich akcím chyběla větší hokejovost. Pěknou kličku na útočném modré čáře vymyslel domácí Hovorka, následnou střelou však nezměnil skóre.

Při hře čtyři na čtyři se ocitl v úniku olomoucký Kusko, ale nevyzrál na Hrachovinu. Vyrovnat se hostům podařilo v 51. minutě, kdy se po ataku na českobudějovického Pecha dostal k volnému puku Škůrek a prostřelil brankáře soupeře.

I přes několik šancí se duel dostal do prodloužení, ve kterém byl vyloučen Valský a Olomouc přesilovku v závěru využila. Zápas rozhodl kapitán Ondrušek.

Hlasy trenérů

Jaroslav Modrý (České. Budějovice): "Olomoucký tým hraje důrazný hokej a dnes mu famózně zachytal gólman. Byl to jeho rozdílový hráč. Oni bojují, dávají do zápasu srdce, hrají obětavě, blokují střely a na tom to mají postavené. My jsme nedokázali odskočit a pomoct si druhým gólem."

Jan Tomajko (Olomouc): "Byl to bojovný zápas. Začali jsme dobře, vytvářeli si šance, ale nic z nich nevytěžili. Bohužel, nechávali jsme se často vylučovat a fauly nás stály inkasovaný gól. Tolik faulů proti Budějovicím si nemůžeme dovolit. Do třetí třetiny jsme šli s odhodláním vyrovnat, což se nám podařilo a v prodloužení jsme využili přesilovku, která se nám celý zápas nedařila."

Hokejisté Brna zdolali Hradec Králové a podruhé v sezoně naplno bodovali

Hokejisté Brna zvítězili v 6. kole extraligy nad Hradec Králové 4:0 a podruhé v sezoně naplno bodovali. Dvěma góly se na tom podílel Luboš Horký, který je se sedmi brankami nejlepším střelcem soutěže. Výraznou zásluhu na výhře Komety měl i brankář Marek Čiliak, který zlikvidoval 51 střel soupeře a vychytal první nulu v sezoně. Kometa přerušila sérii dvou porážek na vlastním ledě, Východočechům skončila šňůra čtyř duelů, v nichž Brňany porazili.

Domácí kouč Pešout přeházel složení prvních dvou formací a poprvé do utkání zařadil i finskou posilu Sallinena. K nastolení pohody po sérii nezdarů mohla Kometě pomoct úvodní branka už ve 3. minutě, kdy se od mantinelu šikovnou střelou trefil sváteční střelec Gulaši.

Iniciativu ovšem převzal Hradec, který si vytvořil velký tlak a Brňany výrazně přestřílel. V 8. minutě byl blízko vyrovnání Moravec, jenže zblízka nedal. Hru pak rozkouskovala častá vyloučení, přesto mohla nová brněnská akvizice Sallinen zvýšit po přečíslení, ale Růžička jeho blafák vytěsnil mimo.

Brňané na nápor hostí, kteří nedali Čiliakovi vydechnout ani ve druhé třetině, zareagovali skvěle, když po osmi vteřinách využili přesilovku. V ní zaznamenal šestý sezonní gól Horký.

Kometa byla pozorná, téměř bezchybná v obraně a také vysoce efektivní v koncovce. V polovině zápasu po vyhraném buly a střele Ščotky tečoval puk kapitán Zaťovič a domácí vedli 3:0.

Hradecký tlak pokračoval jak na konci druhé, tak na začátku třetí třetiny, jenže jeho hráči si stále lámali zuby na Čiliakovi a obranné vozbě před ním. Hosté pokoušeli štěstí sedm minut před koncem při power play, v ní ale ujel Horký, byl faulován a sudí uznali technický gól, který udělal tečku za zápasem.

Hokejová Tipsport extraliga - 6. kolo:

České Budějovice - Olomouc 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1), Brno - Hradec Králové 4:0 (1:0, 2:0, 1:0), Pardubice - Sparta Praha 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0).

Tabulka: