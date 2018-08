ČTK/AP/Jae C. Hong

Ilustrační foto - Radující se hokejista Anaheimu Ducks Ondřej Kaše. ČTK/AP/Jae C. Hong

Anaheim (USA) - Český útočník Ondřej Kaše podepsal v NHL jako chráněný volný hráč nový tříletý kontrakt s Anaheimem. Vydělá si díky němu celkem 7,8 milionu dolarů (téměř 178 milionů korun) a finančně si polepší. V předchozí sezoně, která byla jeho druhou v elitní lize, si podle tříleté vstupní smlouvy vydělal těsně přes 700 tisíc dolarů.

Dvaadvacetiletý Kaše má za sebou velmi povedený ročník a vylepšil si osobní maxima. Odehrál 66 zápasů v základní části a nasbíral 38 bodů za 20 branek a 18 asistencí. S 18 kladnými body v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech byl třetím nejlepším v týmu Ducks. Během čtyř duelů play off nebodoval.

"Ondřej je velmi talentovaný šikovný hráč, který má před sebou v této lize zářivou budoucnost. Dobře bruslí, umí skórovat a jako hráč se bude i nadále zlepšovat s přibývajícími zkušenostmi," řekl generální manažer kalifornského týmu Bob Murray.

Právě Ducks si Kašeho vybrali jako 205. hráče během draftu v roce 2014. A jako dosud jediný ze sedmého kola tehdejšího výběru talentů to dotáhl až do NHL. Celkem má na kontě 119 duelů základní částí a 53 bodů (25+28), ve 13 bitvách play off přidal dvě trefy.