Ondrášek byl rád, že dal Bohemians gól a nezlomil si palec u ruky

Praha - Nová posila fotbalistů Plzně Zdeněk Ondrášek navázal ve 4. kole první ligy tam, kde v únoru 2012 skončil. Tehdy se s tuzemskou nejvyšší soutěží rozloučil v dresu Českých Budějovic gólem do sítě Bohemians 1905 a proti "Klokanům" skóroval i při vítězném debutu za Viktorii. Byl rád, že na rozdíl od tehdejšího utkání s Pražany si tentokrát nezlomil palec na ruce.

"Absolutní spokojenost co se týče výsledku a gólu, ale sám vím, že mám před sebou hodně práce. Jsem strašně rád za důvěru, kterou mi trenér dal po víceméně čtyřech trénincích s kluky," řekl po výhře 4:1 v nahrávce pro média Ondrášek, který po příchodu z Dallasu do Plzně poprvé trénoval v úterý.

Poslední souboj s "Klokany" se mu hned vybavil. "Vím, že jsem párkrát dal Bohemce gól, ale nevím, jestli je to úplně oblíbený soupeř. Ale je to hezké. Odešel jsem v Budějovicích vyhraným zápasem nad Bohemkou (3:1), gólem a zlomeným palcem u ruky a vrátil jsem se gólem proti Bohemce a výhrou, jsem jenom rád. Naštěstí palec dnes vydržel," uvedl Ondrášek, kterému se přezdívá "Kobra".

Skóre v Ďolíčku otevřel Ondrášek po půlhodině, kdy se hlavou položil do centru. "Do zápasu jsem šel s tím, že chci udělat maximum pro kluky. Zároveň jsem věděl, že i oni pomůžou mně. Kluci mě přijali do týmu od první minuty, co jsem přišel do šatny. Jsem rád, že mi dnes pomohli, protože bez nich bych umřel dřív," prohlásil jednatřicetiletý český reprezentant.

Trenér Viktorie Adrian Guľa měl pro novou posilu jen slova chvály. "Hned od prvního dne u nás prokazoval velkou energii. Jsem za něj velmi rád, že se po návratu domů takhle prezentoval. Uvedl se velkou pracovitostí pro tým, nejen gólem," uvedl Guľa.

"Jsem rád, že je s námi a věřím, že když tým bude fungovat jako dnes, tak z toho bude i nadále těžit. A nejen on, ale i Bogy (Beauguel) a Choras (Chorý). Konkurenční prostředí je veliké," dodal pětačtyřicetiletý slovenský kouč.

Ondrášek si vychutnal i závěrečnou děkovačku s fanoušky. "Musím se ještě naučit slova, ale je super vidět diváky, že sem přijedou a podporují klub. To, že má Plzeň dobré fanoušky, ví všichni. Nepřekvapilo mě to, ale bylo hezké si s nimi zazpívat," řekl Ondrášek, který věnoval dres malému fanouškovi. "Napsal mi, že mě vítá v Plzni a že by chtěl dres, tak jsem mu ho dal," uvedl.

Viktoria se ideálně naladila na čtvrteční domácí utkání 3. předkola Evropské ligy proti dánskému Sönderjyske. "Teď si ze zápasu musíme odnést ty dobré věci a jít dál. Na zápas se Sönderjyske se všichni těšíme, jen škoda, že je to bez diváků. Uděláme ale pro ně maximum," slíbil někdejší hráč norského Tromsö či Wisly Krakov.