Ondra se tréninkem na boulderech naladil na SP na Letné

Praha - Lezec Adam Ondra se povedeným tréninkem na boulderech v Praze dobře naladil na Světový pohár na Letné. Zatím do metropole dorazil na otočku, odpoledne se vrací do Brna, kde ho ve středu dopoledne čeká závěrečný trénink před páteční kvalifikací.

Fotogalerie

Největší domácí hvězda nadcházejícího Světového poháru dnes pozvala média na část svého tréninku. Novináři viděli, jak si Ondra s většinou cest bez větších problémů poradil, jen na poslední boulder potřeboval několik pokusů. Před tím úspěšným si přezul boty.

"Byl hodně silový a trošku koordinační. První tři kroky se lezly v podstatě bez nohou. A když jsem se přes ně dostal, tak byla takzvaná těžká špička. Představte si takovou ukloněnou krabici v pětačtyřicetistupňovém převisu, na které se musíte udržet skoro celou váhou těla jenom na té špičce. Ale hrana není ostrá, ale plochá. Proto jsem přezouval na mírně měkčí lezečku, aby se ta měkčí lezečka v uvozovkách rozplácla na povrch té struktury a lépe to třelo," popisoval Ondra novinářům.

Není pro něj snadné najít v Česku bouldery, které by odpovídaly modernímu závodnímu stylu. V Brně je hodně obtížných stěn, ale všechny jsou typu, že na sobě mají stovky až tisíce chytů a lezec si vybírá, které z nich použije.

"Většinou se na těchto typech cest nedá postavit ten moderní styl, který je víc o tom, že musíte nejenom skákat z jednoho chytu do druhého, ale často musíte skákat z jednoho chytu přes další dva až do nějakého čtvrtého. Často se tam dělají nějaké akrobatické kousky a tak," přiblížil Ondra.

Za závodními typy boulderů proto zavítal do centra v pražských Letňanech. A byl rád, že se mu dařilo. "Pro mě poslední tréninky před vrcholným závodem jsou vždycky důležité. To, že se mi v nich daří, je vždycky taková mentální vzpruha, že trénink směřuje, kam má," ocenil.

Trenér Petr Klofáč pro Ondru záměrně vybírá záludné bouldery. "Všechno, co jste viděli, vůbec není jeho styl. Buď je to bez nohou, nebo je to skok. Když ví, že se v tom dobře hýbal, tak to je to, co mu zvedne sebevědomí. Kdybychom mu vybírali to, co mu sedne, tak tím ho neošálíme," pousmál se.

V týdnu před závody nejsou tréninky mnohonásobného medailisty z vrcholných akcí nijak intenzivní. "Většinou je to důkladné rozcvičení, jako kdyby bylo před samotným závodem. To u mě znamená zhruba hodina. A potom to může být další třeba hodinový trénink. Je to spíš o tom zkusit si několik boulderů, které budou relativně podobné závodnímu stylu," uvedl Ondra, který v boulderingu loni získal bronz na ME.

Před závody mu vyhovuje jeden den volna. "Dneska mám trénink a ve středu ještě doma v Brně krátký trénink. Jsem tady jenom na otočku. Odpoledne se vrátím domů," uvedl Ondra, který pak do Prahy dorazí ve čtvrtek večer.

Kvalifikace mužů je na programu v pátek od 9:00. "Na tu se teď soustředím. Myslím, že postup do semifinále by byl dobrý. A pak děj se vůle boží," dodal Ondra.