Ondra se pokusí vylézt pro medaili, Spilková udržet v první desítce

Tokio - V Tokiu dnes budou vůbec poprvé rozděleny olympijské medaile za sportovní lezení a Adam Ondra patří do nejužšího okruhu těch, kdo by je mohli získat. Josef Dostál a Radek Šlouf se chtějí dostat do finále na deblkajaku. Golfistka Klára Spilková absolvuje druhé ze čtyř kol, svou soutěž dokončí desetibojaři a začnou moderní pětibojaři. Celkem je v sázce 27 medailových sad.

Čtyřnásobný mistr světa Adam Ondra postoupil do osmičlenného finále jako pátý. Jeden soupeř už mu odpadl, Francouz Bassa Mawem, s nímž se měl v 10:30 SELČ utkat v prvním kole lezení na rychlost, kvůli zranění nebude pokračovat. Ve hře ale zůstává jeho mladší bratr Mickaël, který kvalifikaci vyhrál. Dalšími favority jsou domácí Tomoa Narasaki a Rakušan Jakob Schubert, dva poslední mistři světa.

Spilková rozjela soutěž golfistek ve velkém stylu a půjde do druhého kola z děleného sedmého místa s výsledkem dvě rány pod par. Na vedoucí Švédku Madelene Sagströmovou ztrácí tři rány. O druhou příčku se dělí s odstupem jedné rány světová jednička Nelly Kordová z USA.

Dostál by si po zklamání v singlkajaku, kde místo očekávané medaile dojel pátý, mohl alespoň trochu spravit chuť ve dvojici se Šloufem. Z rozjížďky dnes postoupili bez problémů a rádi by se dostali až do finále, které se pojede v 5:55 SELČ.

Základní kolo v šermu absolvují moderní pětibojaři Jan Kuf a Martin Vlach, hlavní program budou mít v sobotu.