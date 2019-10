Ondra po dalším triumfu změnil plány a zkusí vyhrát Světový pohár

Edinburgh - Adam Ondra po dalším triumfu změnil plány a pokusí se celkově vyhrát Světový pohár v lezení na obtížnost. V neděli v Edinburghu vybojoval vytoužené zlato na mistrovství Evropy, které mu zatím ve sbírce chybělo, a za dva týdny se představí v Číně. V seriálu SP zatím proměnil oba starty ve zlato, dvakrát absentoval. Jednou kvůli zranění a podruhé dal přednost přípravě na mistrovství světa.

V první polovině roku Ondra obsadil celkově druhé místo ve Světovém poháru v kategorii bouldering. Pak léčil bolavé zápěstí, přesto následně vyhrál závody na obtížnost v Chamonix, na šampionátu v Japonsku, před týdnem v Kranji a v neděli v Edinburghu dominanci prodloužil o premiérový evropský titul.

"Pětkrát jsem se účastnil mistrovství Evropy a vždycky jsem byl druhý. Největší nervozita, kterou jsem cítil, proto byla: hlavně abych nebyl znovu druhý. Buď horší, nebo v tom lepším případě lepší. Jsem rád, že se to podařilo," řekl ČTK šestadvacetiletý rodák z Brna.

Tři evropská stříbra již měl z lezení na obtížnost, zbývající dvě z boulderingu. V královské disciplíně v poslední době nenašel přemožitele, ale hlavní cíl - na MS v Japonsku vybojovat v kombinaci olympijskou účast - se mu nepovedlo splnit. Další pokus bude mít na konci listopadu v Toulouse. Evropský titul mu v neděli zvedl náladu i sebevědomí.

"Kvalifikační kolo v Edinburghu proběhlo relativně bez problémů, ale v semifinále byla velmi nepříjemná a riskantní cesta. Finálová cesta už byla radikálně jiná, seděla mému stylu, byl jsem si jistý už od prohlídky. Moc jsem si to užíval," popsal.

Ondra dolezl suverénně nejdál. "Bylo to poměrně přesvědčivé vítězství, a když se to sečte s úspěchem na Světovém poháru před týdnem v Kranji, je to dobré sebevědomí na důležitý nominační závod na konci listopadu," pochvaloval si.

Za dva týdny bude startovat v Číně a v Sia-menu nakonec nebude závodit jen v rychlosti, která je součástí olympijské kombinace. "Pro mě to bude poslední závod Světového poháru, rozhodl jsem se, že pojedu i obtížnost. S těmi třemi závody je pořád šance, že bych popřípadě mohl i vyhrát celkové hodnocení v obtížnosti, což by byl velký úspěch," dodal český lezec, který seriál ovládl už v letech 2015 a 2009.