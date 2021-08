Ondra patří k favoritům olympijské premiéry sportovního lezení

Tokio - V úterý poprvé zasáhne do olympijských her v Tokiu jedna z velkých českých medailových nadějí Adam Ondra. Mnohonásobného mistra světa čeká v premiéře sportovního lezení pod pěti kruhy kvalifikace, z níž do čtvrtečního finále postoupí nejlepších osm z 20 závodníků. Ti budou soutěžit v netradiční kombinaci lezení na obtížnost, boulderingu a rychlosti.

"Ambice určitě nějaké mám, ale nebudu je říkat. Všechno záleží na stavěčích, co pro nás připravili. Myslím si, že za poslední dva tři roky jsem udělal spoustu práce a i ve svých slabších stránkách jsem se posunul, což by dávalo poměrně velkou šanci na dobrý výsledek," řekl Ondra, jenž letos v boulderingu vyhrál dva závody Světového poháru. Naposledy ale při obtížnosti v Innsbrucku ve své další silné disciplíně podklouzl a ve finále skončil poslední.

Závodit se bude venku v Aomi Urban Sports Parku, proto si Ondra v přípravě simuloval horké a vlhké tokijské podmínky. Před hrami chtěl brněnský lezec absolvovat aklimatizační kemp v Koreji, který ale musel kvůli zpřísnění protiepidemických opatření v asijské zemi zrušit.

K dalším medailovým kandidátům patří domácí borci Tomoa Narasaki a Kai Harada či Rakušan Jakob Schubert. Největší favoritkou mezi ženami, které mají kvalifikaci ve středu a finále v pátek, je Slovinka Janja Garnbretová. Vítězem se stane závodník s nejnižším součinem umístění všech tří disciplín.