Ondra neprohrál ani v Číně a ovládl SP v lezení na obtížnost

Sia-men (Čína) - Adam Ondra vyhrál v čínském Sia-menu závod Světového poháru v lezení na obtížnost a zůstal v této disciplíně letos na velkých akcích neporažen. V seriálu navázal na triumfy z Chamonix a Kranje a s předstihem ovládl i celkové pořadí. K tomu v srpnu triumfoval na světovém šampionátu v japonském Hačiodži a před dvěma týdny se stal v Edinburghu poprvé v kariéře mistrem Evropy.

V Číně dnes zvítězil před trojicí japonských soupeřů. Stejně jako Ondra dokázali vylézt až na vrchol finálové cesty ještě stříbrný Taisei Homma a bronzový Tomoa Narasaki. Ondrovo vítězství mohl ohrozit ještě jako poslední muž na trati Kai Harada, který si na poslední chyt také sáhl, ale neudržel se na něm a skončil čtvrtý.

Šestadvacetiletý Ondra má v hodnocení SP před zbývajícím závodem nedostižný náskok právě před Haradou. Seriál vyhrál potřetí v kariéře po letech 2009 a 2015. V této sezoně skončil také celkově druhý v boulderingu, v němž jej předčil jen Tomoa Narasaki.

"Tohle je sezona snů, speciálně v lezení na obtížnost," konstatoval Ondra v rozhovoru po závodě. Hlavní cíl této sezony má ale teprve před sebou, touží se kvalifikovat na olympijské hry v kombinaci, do níž vedle obtížnosti a boulderingu patří ještě lezení na rychlost. Na MS se mu to nepodařilo, další šanci bude mít na konci listopadu ve Francii. "Teď pojedu domů a budu trénovat, abych se co nejlépe připravil na závod v Toulouse. To je závod, který se letos nejvíc počítá," dodal Ondra.

Další dva čeští reprezentanti v Sia-menu po zvládnuté kvalifikaci vypadli v semifinále a mezi nejlepších osm nepostoupili. Jakub Konečný skončil patnáctý, Martin Stráník o čtyři místa za ním.