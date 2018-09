Innsbruck - Adamu Ondrovi se nepodařilo zkompletovat zlatý hattrick z mistrovství světa v lezení na obtížnost, nicméně z Innsbrucku si odvezl stříbrnou medaili. Šampiona z Gijónu 2014 a Paříže 2016 porazil v Innsbrucku domácí Rakušan Jakob Schubert. Další český reprezentant Jakub Konečný skončil šestý. Za dva roky sportovní lezce čeká v Tokiu olympijská premiéra.

Pětadvacetiletý brněnský rodák Ondra, jenž v přírodě na skalách dokázal jako první vylézt řadu cest nejvyšší obtížnosti, i na umělé stěně potvrdil roli favorita. Vyhrál kvalifikaci, dnes po poledni zvládl semifinále a ve finále dolezli se Schubertem stejně vysoko. Protože však měl Rakušan lepší pozici ze semifinále, sesadil Ondru z trůnu.

Schubertovi pomohlo druhé místo ze semifinále, v němž se český obhájce titulu dělil o pátou příčku. Na stupně vítězů je v bouřící hale Olympiaworld doprovodil Němec Alexander Megos. Pro Ondru bylo dnešní stříbro už devátou medailí z MS: šest má z lezení na obtížnost, tři z boulderingu. V něm bude obhajovat stříbro.

Právě kvalifikací boulderingu bude ve středu šampionát v Innsbrucku pokračovat. Následovat bude lezení na rychlost a za týden v neděli vyvrcholí MS soutěží v olympijském kombinovaném formátu.

"Priorita je lezení na obtížnost, další priorita bouldering. Pokud se mi podaří urvat dobrý výsledek v obou disciplínách, tak mi to pravděpodobně vyjde do té první šestky, abych se nominoval do finále v kombinaci," řekl Ondra před startem mistrovství.

V obtížnosti domácí Rakousko oslavilo double, protože sobotní finále žen ovládla Jessica Pilzová.

Muži:

Obtížnost - finále: 1. Schubert (Rak.), 2. Ondra (ČR), 3. Megos (Něm.), ...6. Konečný, v kvalifikaci 37. Stráník, 71. Trojan, 93. Binter, 107. Potůček (všichni ČR).