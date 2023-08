Ondra je v semifinále kombinace na MS po boulderingu dvanáctý těsně za postupem

Bern - Lezec Adam Ondra je po boulderingu dvanáctý v semifinále kombinace na mistrovství světa. Od osmého místa, které zaručuje postup do sobotního finále, ho dělí 5,4 bodu. To je v následném lezení na obtížnost minimální odstup. Český reprezentant v nahrávce pro média hodnotil úvodní část semifinále pozitivně.

V boulderové části Ondra výborně začal. První dva "problémy" vyřešil a po odečtení desetiny bodu za každý pokus měl průběžně 49,7 z 50 bodů. Cenný byl zejména úspěch na úvodním boulderu, který vedle něj zdolal jen vítěz první části semifinále Sorato Anraku z Japonska. Ondrovi vyhovoval styl tohoto boulderu. "Jednička je jediný boulder, který bych považoval za lezení. Je to konzervativní boulder, kde rozhoduje to, o čem bylo lezení před deseti lety," řekl.

Po úspěchu na dvojce se mu ve druhé polovině boulderingu tolik nedařilo. Na trojce se na první pokus dostal do druhé zóny, což znamenalo deset bodů, na čtyřce zapsal jen první zónu na sedmý pokus, takže 4,4 bodu. Celkově byl Ondra spokojený. "To, co jsem mohl předvést, jsem předvedl. Těžko říct, jestli bylo na trojku nebo na čtyřku, ale v prvních dvou boulderech super," řekl třicetiletý český reprezentant.

Jeho součet 64,1 bodu byl o více než dvacet bodů nižší než výsledek vítěze boulderové části semifinále Anrakua, jenž za tři topy a jednu zónu číslo dvě získal 84,9 ze sta možných bodů. Na hraně postupu jsou na děleném sedmém místě Američan Sean Bailey a Francouz Mickael Mawem, kteří mají 69,5 bodu. "V podstatě ta obtížnost je všechno odznova. Těším se na večer. Dnes jsem se cítil za tohle mistrovství asi nejlépe jak v rozlezu, tak v boulderech," doplnil ke svému postavení Ondra.

V obtížnosti je znovu ve hře maximálně sto bodů, pokud se závodník dostane až na vrchol. Deset chytů pod vrcholem je hodnoceno po čtyřech bodech, v nižších pasážích se bodové rozdíly mezi jednotlivými chyty postupně snižují. Obtížnost pro semifinále kombinace začne ve 20:30. "Pauza je docela dlouhá, možná i delší, než bych čekal. Půjdu si dát šlofíček, chvilku si pohraju se synem Hugem a pak už se budu chystat na večer," uvedl Ondra.

První část semifinále mají za sebou i ženy, kde jasně vede favorizovaná Slovinka Janja Garnbretová. Žádná česká reprezentantka se do semifinále nedostala.

V kombinaci se bojuje nejen o medaile, ale také o místa na olympijských hrách v Paříži. Tam se kvalifikují tři nejlepší lezci a lezkyně.