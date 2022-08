Ondra bude na ME usilovat o další medaili v lezení na obtížnost

Mnichov - Adam Ondra bude dnes po bronzu v boulderingu usilovat na mistrovství Evropy v Mnichově ve sportovním lezením o další úspěch ve své oblíbené disciplíně v lezení na obtížnost. V semifinále, které je na Königsplatzu na programu od 12:00, se spolu s šestým mužem z loňských olympijských her představí i další Čech Martin Stráník. V semifinále žen v boulderingu bude o postup do finálové šestky bojovat Eliška Adamovská, která v sobotní soutěži v lezení na obtížnost obsadila při obhajobě stříbra šesté místo.

Dvanáctinásobný medailista ze světových šampionátů Ondra do semifinále obtížnosti postoupil z děleného prvního místa poté, co v obou cestách dolezl až na vrchol. Stráník se kvalifikoval ze 13. příčky. Adamovská v kvalifikaci zdolala tři bouldery z pěti a do semifinále prošla z 15. místa.