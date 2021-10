Onderka: ČSSD bude muset snížit provozní náklady i počet zaměstnanců

Praha - Vedení ČSSD bude koncem října vedle ohlášené rezignace svého předsedy Jana Hamáčka probírat i hospodaření strany. Sociální demokraté, kteří se ve sněmovních volbách z minulého týdne nedostali do Sněmovny, přijdou v příštích čtyřech letech o více než 66,8 milionu korun z příjmů od státu. Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka ČTK napsal, že bude nutné snížit provozní náklady i počet zaměstnanců.

ČSSD se o víkendu poprvé za dobu samostatné ČR nedostala do Sněmovny, když získala 4,65 procenta hlasů a nedosáhla na potřebnou pětiprocentní hranici. Vicepremiér Hamáček poté oznámil, že na jednání předsednictva 25. října "složí účty a skončí ve funkci předsedy strany". Předsednictvo se poté bude zabývat tím, pod jakým vedením bude dosavadní vládní strana pokračovat.

Onderka uvedl, že hospodaření ČSSD bude dalším z témat zasedání předsednictva. "Podle mého názoru bude nutné snížit provozní náklady na minimum, a to včetně počtu zaměstnanců," napsal Onderka ČTK. Ještě větší tlak podle něj bude na co nejefektivnější pronájem nemovitostí, které jsou ve vlastnictví ČSSD. Pomoci rozpočtu by měl i prodej nepotřebných malých nemovitostí v krajích, dodal.

Od státu bude na základě výsledků voleb dostávat ČSSD ročně příspěvek 9,4 milionu korun na činnost, který se vyplácí od zisku tří procent hlasů. Za hlasy si sociální demokracie přijde na 25 milionů korun místo dosavadních 36,8 milionu. V tomto volebním období tak ČSSD získá jen 62,6 milionu oproti 130,8 milionům z končícího volebního období.