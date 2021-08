On-line supermarkety a rozvozci hledají kurýry

Praha - On-line supermarkety a rozvážkové služby hledají kurýry. Část se jich totiž vrátila do svých původních oborů. Pracovníky lákají na vyšší odměny, pojištění zdarma, šanci dávají i lidem, kteří nemají s řízením zatím zkušenost. O objednávání potravin a dalšího zboží přes internet je velký zájem, rozvozci jídla proto stále rozšiřují portfolio svých partnerů a se službou expandují do dalších měst. Vyplývá to z ankety ČTK mezi firmami.

On-line supermarket Rohlik.cz na konci minulého týdne rozeslal zákazníkům e-mail s omluvou za nedostatečné rozvozové kapacity. Podle výkonného ředitele e-shopu Petra Pavlíka to bylo způsobeno vybíráním dovolených i tím, že část kurýrů odešla do původních profesí. "Aby se podobná situace už neopakovala, zvýšili jsme kurýrům odměny a rozjeli ve velkém nábor nových. Pevně tudíž věřím, že už jsme v plné síle a otevřeno budeme mít pro vás pro všechny," napsal Pavlík v e-mailu.

Pracovníky na rozvážení potravin hledá také internetový supermarket Košík.cz. Podle své personální manažerky Patricie Holečkové cílí na řidiče z povolání i zájemce bez zkušeností s řízením. Pro ty má připraven komplexní náborový program. Stále častěji touto cestou podle ní Košík spolupracuje například s bývalými pracovníky z gastronomie. I nadále je podle ní zájem od lidí, kteří zajišťovali třeba kulturní akce.

Rozvoz potravin pro společnost Tesco zajišťuje podle jejího mluvčího Václava Koukolíčka třetí strana. "Zaznamenali jsme krátkodobé lokální komplikace, ale dostupnost a kvalita služby pro zákazníky tím nebyla žádným způsobem dotčena," uvedl.

Odchod kurýrů do původních oborů zaznamenala i rozvážková služba Bolt, řady partnerských kurýrů kvůli tomu ale podle manažera Bolt Food pro ČR Marka Maxy výrazně neprořídly. Službu totiž podle něj firma soustavně rozšiřuje, navíc kurýry láká na výhodné podmínky spolupráce.

"Vidíme, že část kurýrů, kteří pocházeli z oborů, kterých se dotkla pandemie, se ke svým profesím začala nyní vracet. Nicméně přirozeně je vystřídali jiní zájemci. I přes náš nepřetržitý růst tak evidujeme ve Woltu spíše převis poptávky ze strany kurýrů, než jejich nedostatek," řekl ředitel českého Woltu Jan Foret. Doplnil, že nikdy nezaznamenali problém sehnat dostatek kurýrů. Důvodem je podle něj nabízená flexibilita a finanční ohodnocení. Nově poskytují zdarma úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti.

Společnost Dáme jídlo podle svého ředitele marketingu Břetislava Stromka provádí nábor kurýrů nepřetržitě. Co do počtu objednávek roste podle něj totiž firma dlouhodobě o 40 až 50 procent ročně. Svou roli v potřebě kurýrů hraje podle něj dále expanze do dalších měst a rozšiřování rozvozových zón. V neposlední řadě se stále více projevuje také přidávání dalšího sortimentu na naši platformu - od rozvozu snídaní až po doručování nákupů potravin a dalšího zboží, jako jsou například řezané květiny, doplňky stravy či delikatesy," dodal.