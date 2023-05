On-line soudy by lidé upřednostnili u spotřebitelských sporů

Praha - On-line způsobu řešení soudních sporů by lidé dali přednost u spotřebitelských či podnikatelských sporů, klasický soud by naopak preferovali u osobnějších záležitostí, jako jsou opatrovnické či sousedské spory. Vyplynulo to z výzkumu agentury STEM/MARK, který na dnešním kulatém stolu o otázkách přípravy on-line soudnictví v Česku představila Marína Urbániková z Masarykovy univerzity. Vznik platformy pro on-line spory považuje za důležitý víc než polovina respondentů, vyzkoušelo by ji 59 procent dotazovaných.

O on-line soudnictví vykazovali respondenti výzkumu podle autorů velký zájem. Za důležité označilo zavedení on-line řešení sporů 52 procent lidí. Kolem čtyř pětin lidí očekává od on-line sporu zrychlení procesu, jeho zjednodušení, ale také zlevnění. Obavy měli lidé nejčastěji z toho, že bez přímého kontaktu nelze svůj případ vysvětlit dost přesvědčivě, což uvedlo 60 procent účastníků výzkumu. Lidé se obávají také o ochranu svých osobních údajů (57 procent) a toho, zda budou dostatečně srozumitelné příslušné formuláře (55 procent).

Záznam debaty:

S tím koresponduje i typ procesů, do kterých by se lidé byli ochotní pustit v on-line prostředí. Za vhodné považovali v průzkumu spotřebitelské spory či běžné spory vyplývající z podnikatelské činnosti. Naopak nejevili zájem o on-line soudnictví v citlivějších záležitostech, jako jsou opatrovnické spory o děti nebo sousedské spory, uvedla Urbániková.

Místopředseda Krajského soudu v Praze Jiří Grygar v diskusi uvedl, že on-line by se mohly v první řadě začít řešit drobné nároky, u kterých by se lidé do řádného procesu nepustili třeba kvůli nákladům řízení. Byla by to alternativní cesta k uspokojování drobných nároků. "Je nepředstavitelné, aby ve složitých sporech lidé postupovali dál bez nějakého odborného vedení, znalostí advokáta a podobně," uvedl.

On-line soudnictví znamená řešení soudních sporů bez tradiční papírové komunikace, jeho cílem je lepší přístup občanů ke spravedlnosti. On-line soudy fungují například v USA, Velké Británii, Kanadě, Singapuru, z unijních zemí například v Dánsku. Obvykle se začíná s jednoduchými civilními spory o nízké částky a postupně se rozsah sporů zvyšuje, uvedli autoři výzkumného projektu, který cílí na podněcování diskuse o on-line soudech v Česku a aktivní pomoc k jejich zavádění.

Výhodou on-line soudnictví je srozumitelnost zajištěná jednoduchým jazykem či designem, rychlost a usnadnění práce pro strany, ale také pro soudce či soudní úředníky. Rizikem je, že nesprávně nastavené on-line soudy mohou reálně zhoršit a znesnadnit přístup občanů ke spravedlnosti. Pouhá digitalizace dosavadních postupů obvykle vede k zakonzervování nevýhod tradičních papírových procesů, uvádějí autoři projektu.

Pavel Loutocký z Masarykovy univerzity zmínil, že české soukromé právo je dobře nastavené pro zavádění on-line technologií. "Limitů pro nějaký pilotní projekt není zase tolik, žádný z nich nevystavuje celému tomu nápadu už v této chvíli nějakou velkou stopku," řekl.