On-line soudnictví by mohlo řešit hlavně spotřebitelské spory

On-line soudnictví by se v budoucnu mohlo zaměřit hlavně na spotřebitelské spory. Shodli se na tom dnes účastníci kulatého stolu na toto téma. Základním předpokladem pro zavedení on-line soudnictví v České republice je ale digitalizace české justice, která je zatím na nízké úrovni, uvedl ředitel odboru strategie a koncepce ministerstva spravedlnosti Jan Převrátil. I proto je možné uvažovat o zavedení tohoto způsobu soudního jednání u nás nejdříve za pět let. Ale ani to nemusí být konečný termín, dodal Převrátil.

Kulaté stoly, kterých se plánuje sedm, jsou součástí plnění výzkumného projektu o přípravě on-line soudnictví, financovaného Technologickou agenturou ČR. Řešiteli jsou advokátní kancelář PRK Partners, Masarykova univerzita v Brně a Vysoké učení technické Brno.

On-line soudnictví je zatím ve světě v plenkách. Částečně funguje v Singapuru a v Číně, kde se zaměřuje hlavně právě na spotřebitelské spory. Díky tamnímu autoritářskému režimu je však pojato tak, že je pro českou justici nepoužitelné, uvedl Pavel Loutocký z Masarykovy univerzity v Brně. Příkladem pro Českou republiku by mohla být Kanada, kde byli obyvatelé i v minulosti zvyklí řešit spory i méně oficiální cestou, dodal.

Základní spory, kterými by se mohlo on-line soudnictví zabývat, jsou ty spotřebitelské a nakupování on-line, uvedl Lotoucký. Dnes sice již existuje v Evropě nezávislá platforma, kde může spotřebitel řešit stížnosti, ale zatím je to velmi komplikovaná, a i proto je tímto způsobem řešeno méně než jedno procento sporů, dodal.

Před zavedením on-line soudnictví bude ale nutná důkladná příprava a propagace, aby měli občané možnost se s ním důkladně seznámit. Tím by se mělo předejít tomu, aby nebyli běžní spotřebitelé znevýhodněni před prodejci, kteří se se systémem naučí lépe pracovat.

Soudcům by měly přinést on-line procesy zjednodušení řízení a více času na rozhodování složitějších kauz. Ušetřit čas by mohly i advokátům a spotřebitelům, shodli se účastníci diskuse.

