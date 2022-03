On-line soudnictví by lidé vesměs přivítali, brzdí ji jen počítačová negramotnost

Jakkoli by česká populace on-line soudnictví vesměs přivítala, tento způsob řešení sporů nebude tak jednoduchý, jak si lidé představují. V zavádění on-line soudnictví je třeba začít u jednoduchých sporů s nízkou hodnotou a systém rozšiřovat postupně. Shodli se na tom účastníci debaty o této problematice u kulatého stolu, kterou dnes uspořádala ČTK Protext.

Podle průzkumu Masarykovy univerzity by pro existenci on-line soudu soudnictví, hlavně pro úsporu času i peněz, zvedlo ruku 71 procent respondentů, problémem ale je, že existuje nezanedbatelná skupina lidí, která s počítačem nepracuje anebo není s to pohybovat se na internetu. Z těchto důvodů by on-line soudnictví mělo představovat variantu ke klasickému procesu, soudí právník Iuridicum Remedium Jan Vobořil. „Riziko, že digitálně vyloučení lidé začnou ze společnosti vypadávat, je nejen v oblasti soudnictví, ale v celé digitalizaci veřejné správy i soukromých služeb,“ uvedl.

Socioložka Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Marína Urbániková v této souvislosti doplnila, že 20 procent domácností nemá počítač a 18 procent domácností nemá přístup k internetu. „To je víc, než lidé obvykle myslí, takže tu máme reálně jednu pětinu populace, která by z on-line soudnictví příliš neprofitovala,“ připomněla. Jde zejména o lidi ve vyšším věku a lidi s nižšími příjmy. Co se týče sociodemografické struktury lidí, kteří by on-line soudnictví přivítali, vyšší podíl fanoušků najdeme mezi muži, lidmi z Prahy a mezi lidmi, kteří mají vyšší příjmy.

Co na on-line soudnictví Čechy odrazuje, jsou především nevýhody spojené s komunikací na dálku a nefér výhoda na straně zběhlejší v on-line technologiích. Bojí se ale i toho, že jejich kauzu bude rozhodovat právě jen počítač.

Internetovou variantu řešení soudního sporu by respondenti průzkumu volili v případě jednodušších sporů, které nemají příliš osobní charakter. To znamená, dopravní přestupky, drobné finanční pohledávky anebo spotřebitelské spory. Právě poslední jmenované kauzy jsou podle diskutujících stěžejní pro start on-line soudnictví v ČR. S tím souvisí otázka, zda nezačít s předsoudním vyjednáváním, které může být relativně rychlé.

„My se účastníme výzkumného projektu, já bych řekl dělostřelecké přípravy na zahájení přípravy k on-line soudnictví. A my si myslíme, že důležité není jen udělat všeobecný průzkum názorů laické i odborné veřejnosti, ale ukázat i to, jak by na malém rozsahu mohlo on-line soudnictví fungovat a na to sbírat názory,“ zdůraznil Of Counsel PRK Partners advokátní kanceláře Zbyněk Loebl. „Kdyby se tento krok neudělal, existuje velké riziko, že se on-line soudnictví bude zavádět pomaleji, než by se mělo,“ dodal.

Kulaté stoly, kterých se plánuje sedm, jsou součástí plnění výzkumného projektu o přípravě on-line soudnictví, financovaného Technologickou agenturou ČR. Řešiteli jsou advokátní kancelář PRK Partners, Masarykova univerzita v Brně a Vysoké učení technické Brno.