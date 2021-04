On-line sjezd ČSSD sčítá výnosy a ztráty vládního angažmá s hnutím ANO

Praha - Otázka výnosů a ztrát vládního angažmá pro sociální demokracii dominovala prvnímu dni on-line sjezdu ČSSD. Delegáti dnes mají vybrat nové vedení, zatím nehlasovali o tom, zda předsednické křeslo obhájí Jan Hamáček, nebo ho vystřídají vyzyvatelé - ministr zahraničí Tomáš Petříček či bývalá šéfka školství Kateřina Valachová. Až po této volbě bude následovat výběr místopředsedů.

Fotogalerie

V diskusi, která společně s projevy funkcionářů a kandidátů trvala zatím více než šest hodin, vystupovaly dva bloky sociální demokratů. V čele prvního obhajoval Hamáček angažmá strany ve vládě vedené šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Ve zprávě předsedy vyzdvihl zejména podíl sociálních demokratů na zvládnutí první vlny epidemie covidu-19. V druhém stáli kritici účasti sociálních demokratů v kabinetu, který podle nich zatěžuje Babišova minulost a jeho neschopnost a chaotičnost při řízení země v epidemii koronaviru.

Někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček řekl, že voliči vnímají sociální opatření vlády jako výsledek Babišovy práce. "Nám zbylo pár ministerských křesel a křesel náměstků, prodali jsme se za pár drobných," řekl. Na covid-19 je podle něj krátký i Babišův marketing, který odhalil jeho absolutní neschopnost. Aktuální vláda je z hlediska správy země suverénně nejhorší v samostatné ČR, dodal. "Můžeme říkat, že za to může Babiš, ale my jsme v tom s ním, neseme spoluzodpovědnost," řekl.

Podle Valachové kvůli vládnímu angažmá ČSSD krvácí, v kandidátské řeči dokonce slíbila, že v případě zvolení bude jednat s ANO o nových podmínkách spolupráce, nebo jejím konci.

Vstupem do vlády spáchala ČSSD sebevraždu podle senátora Petra Víchy skokem z 15. patra. Nyní se nachází zhruba ve třetím a není cesty zpět. "Kdo má rád Babiše, tak volí ANO. Kdo ho nesnáší, nemá důvod volit nás, když ho držíme u moci," konstatoval Vícha. Ostatní straníky odsoudil poslanec Jiří Běhounek. "Vy si pořád lžete do kapsy a útočíte na ty, kteří pracovali s největším nasazením," hájil Hamáčka a další ministry. Delegáti se podle něj chovají jako ve Sněmovně a kvůli živému přenosu "vystupují s věcmi mimo mísu". "Všichni ztratili paměť a jsou pokrytci. Pokud to takto zůstane, nemáme šanci ani v podzimních volbách," prohlásil.

Ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová na kritiku kabinetu uvedla, že sociální demokraté místo, aby dělali reklamu tomu, co se povedlo, perou chvíli před volbami špinavé prádlo na veřejnosti.

Hamáček řekl, že přebral stranu, jejíž preference spadly ze 20 procent na sedm. "Hádky přes média bavily novináře, ale nás potápěly hlouběji," uvedl. Podařilo se podle něj zabránit tomu, aby se jednotlivá stranická křídla vzájemně potápěla v přímém přenosu. "Zbavujeme se nálepky rozhádané partaje," dodal. Připustil ale, že dostat stranu na slibovaných deset procent hlasů ve volbách je složitější, než sám čekal. "Věděl jsem, že to nebude sprint, čekal jsem běh na dlouhou trať. Reálně je to ale desetiboj, který stále probíhá," konstatoval. Slíbil, že stranu v případě znovuzvolení udrží ve Sněmovně. Varoval před posunem do politického středu, protože ČSSD je jediná demokratická levicová strana v Česku.

Hamáčkův vyzyvatel - ministr zahraničí Tomáš Petříček - si za svůj cíl určil minimálně zopakovat výsledek z voleb v roce 2017. Sociální demokracie tehdy získala 7,27 procenta hlasů. S hnutím ANO by znovu do vlády nešel, řekl delegátům. Levicové hodnoty podle Petříčka zastává třetina Čechů. Mezi programové priority řadí důstojné a spravedlivé mzdy, výstavbu bytů, zdravou krajinu včetně péče o vodu a digitalizaci a přípravu na příchod nových technologií.

S návrhem společné cesty do voleb oslovil sjezd spolupředseda Zelených Michal Berg. Země, kde spolupracují zelení a sociální demokraté, představují ideál, ke kterému bychom měli směřovat a kde je vysoká kvalita života, shrnul, proč tyto dvě strany plánují spolupráci. Druhý host - odborový předák Josef Středula, vyzdvihl výsledky sociálních demokratů ve vládě, například zrušení karenční doby či zvýšení minimální mzdy. "Představa české politické scény bez sociální demokracie mne děsí, Česká republika by vypadala úplně jinak," polemizoval Středula s kritikou, kterou sklízí ČSSD za vládní angažmá v koalici s ANO, a současně připomenul klesající preference strany.

Kvůli epidemii covidu-19 absolvuje 279 delegátů jednání poprvé přes internet, veřejnosti je dostupný přenos na facebookových stránkách ČSSD. Začátek jednání doprovázely jen tradiční technické problémy on-line jednání s vyšším počtem účastníků. Po úvodní hodině, kdy si delegáti vyjasňovali pravidla pro přihlášky do diskuse či způsob vyhodnocování hlasování, vystoupili v diskusi bez problémů hosté i další členové strany. Námitky nebyly ani proti webovému hlasování. Hamáček řekl, že se strana díky covidu-19 naučila komunikovat on-line. "Těší mě, že jsme se s digitálními platformami naučili pracovat, ale těším se, až se uvidíme osobně," prohlásil. Berg průběh jednání ocenil. "Jsem ajťák a zvládáte to dobře," řekl delegátům.