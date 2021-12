Omikron se objevil na jihu Moravy u dvou pracovníků FN Brno a tří žáků

Brno - Varianta covidu-19 omikron se objevila u dvou zaměstnanců Fakultní nemocnice Brno, žáka ZŠ Arménská v Brně a u dvou žáků základní školy v Adamově na Blanensku. Náměstek Fakultní nemocnice Brno Ondřej Ludka uvedl, že všichni nakažení omikronem mají velmi lehký průběh a jsou v domácím ošetřování. Očekává šíření varianty omikron i nadále. Podle informací ČTK spolu případy nákazy z nemocnice a brněnské školy souvisí s ohledem na rodinné vztahy, na Adamov ale vazbu nemají. Prvním potvrzeným případem omikronu v ČR byla koncem listopadu žena z Liberce, která se vrátila z Afriky.

Oba zaměstnanci Fakultní nemocnice Brno jsou z plicního oddělení a podle mluvčí nemocnice Veroniky Plaché nebyli nikde v zahraničí. Jsou v domácím léčení a nepotřebují lékařskou péči. "Očekáváme podle našich informací, že těchto případů omikronu bude přibývat," uvedla bez podrobností Plachá. Ludka uvedl, že nemocnice poslala vzorky ještě na ověření. "Varianta se tu objevila, je bohužel velmi nakažlivá. Uvidíme, co to udělá. Populace se promoří a objeví se další, je to přirozený vývoj nemoci," řekl Ludka.

Na nákazu v ZŠ Arménská upozornil Český rozhlas Brno. "Varianta byla potvrzena u jednoho žáka ve druhé třídě, celá třída je proto v karanténě. Žádné bližší informace nemám," řekl ČTK ředitel školy Petr Holánek.

Na nákazu v adamovské škole upozornil Deník. "Krajská hygienická stanice nám oznámila, že při sekvenaci vzorků byla u žáků naší školy zachycena varianta omikron. Počet nebudu upřesňovat. Třída, která byla v kontaktu s těmi žáky, je v tuto chvíli poslaná do karantény," řekl ČTK ředitel školy Stanislav Tůma. Podle informací ČTK mělo pozitivní antigenní test na covid více dětí, u dvou se dalším testováním potvrdil omikron.

Ludka uvedl, že kromě dvou zaměstnanců se nakazili i rodinní příslušníci. Potvrdil i dva adamovské případy. "Podle posledních informací z našeho oddělení klinické mikrobiologie jsou i další dva pozitivní z oblasti Adamova, kteří se přijeli k nám otestovat v rámci PCR testu, takže není to jen naše nemocnice, ale na jižní Moravě už se to objevilo a dalo se to zcela jasně očekávat. Omikron tady je a my díky tomu, že používáme metody, které dokážou odhalit varianty, tak jsme na to přišli. A všichni, kdo ho mají, mají velmi lehký průběh. Jsou v domácím ošetřování," uvedl Ludka.

Ředitel krajské hygienické stanice David Křivánek ČTK řekl, že hygienici u případů čekají na potvrzení vzorků.

Česko dosud mělo dva oficiálně potvrzené případy omikronu. První byla žena z Liberce, druhým člověk s úzkým kontaktem na tuto ženu. Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v Jihoafrické republice.