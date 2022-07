Omezení provozu hradeckého KACPU bez problémů, žádostí o ubytování výrazně ubylo

Hradec Králové - Omezení provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) v Hradci Králové od pondělí 11. července jen na tři dny v týdnu se obešlo bez problémů. Zájem uprchlíků o zajištění ubytování byl tento týden nejnižší od otevření centra na začátku března. ČTK to dnes řekla mluvčí hasičů Martina Götzová. Hradecké KACPU má otevřeno v pondělí, ve středu a v pátek od 08:00 do 15:00, do minulého týdne fungovalo každý všední den.

Centrum tento týden odbavilo 221 uprchlíků z Ukrajiny, což bylo v mezitýdenním porovnání o 48 více. V červnu se týdenní počty odbavených pohybovaly na úrovni kolem 320 osob. Počet lidí, kterým centrum zajistilo ubytování, v tomto týdnu klesl na 17, zatímco v předchozích týdnech se pohyboval kolem 30 lidí.

Pokud se někdo dostaví k uprchlickému centru v době, kdy má zavřeno, bez pomoci nezůstane. "Telefonem si zavolá pomoc, hasiči přijedou a například mu zajistí dočasné ubytování na ubytovně. V úterý a ve čtvrtek takto bylo ubytováno pět lidí," řekla mluvčí. Hasiči dosud nemuseli pro uprchlíky zřizovat žádná provizorní ubytování ve stanech nebo tělocvičnách.

Největší nápor středisko zažívalo v prvních týdnech po invazi Ruska na Ukrajinu 24. února. Například ve druhém březnovém týdnu středisko odbavilo téměř 3900 uprchlíků, tedy skoro 600 denně.

Celkem hradecké KACPU po vypuknutí války na Ukrajině zaregistrovalo od 2. března téměř 17.500 uprchlíků, 80 procent z nich tvoří ženy a děti. Ubytování středisko zajistilo 2590 lidem, tedy 15 procentům registrovaných.

Do konce března středisko KACPU pracovalo v prostorách Kongresového centra Aldis, od 31. března sídlí v krajské administrativní budově poblíž autobusového a vlakového nádraží v ulici Na Okrouhlíku. Původní nepřetržitý provoz centra kraj postupně zkracoval.