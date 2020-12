Omezení provozní doby je likvidační, říkají restauratéři

Praha - Vládní omezení provozní doby restaurací do 20:00 bude pro řadu restaurací likvidační a způsobí snížení tržeb proti době před koronavirovou krizí až na 40 procent. Ministerstvo zdravotnictví navíc se zástupci podnikatelů v gastronomii a pivovarnictví nediskutuje. Novinářům to řekli zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS) a Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP). Spouští proto kampaň Bezpečná restaurace, zaměřenou na dodržování hygienických pravidel.

"Zkrácení provozní doby vede spíše k excesivním jednáním, kdy se hosté nechtějí rozejít. Z epidemiologického hlediska nám to nedává smysl," řekla ředitelka ČSPS Martina Ferencová.

Proti běžnému stavu před koronavirem klesnou restauratérům při zkrácení provozu do 22:00 tržby na 60 procent obvyklého stavu. Při zkrácení o další dvě hodiny klesnou až na 40 procent, tvrdí zástupci oboru.

Podle Ferencové a člena představenstva AMSP Luboše Kastnera navíc vláda a ministerstvo zdravotnictví při zkrácení doby nevycházely z relevantních dat. "Vycházet z čísel po pěti dnech od otevření nám nedává žádný smysl," řekla Ferencová. "Postup vlády je diskriminační. Jsme oběťmi mediálních excesů jednotlivců," dodal Kastner. Situace prezentovaná v médiích podle něj neodpovídá realitě.

Špatná je podle nich komunikace zejména s ministerstvem zdravotnictví. "Jednáme s ministerstvem už dlouho, ale je to takový tenis o zeď. Vždy komentujeme vše až ex-post, a ne dopředu. Vázne rozhovor s ministerstvem. Navrhovali jsme, ať vezme z gastronomie do svých týmů dva experty, kteří úředníkům pomohou s vhledem do situace," řekl Kastner.

Svaz a asociace se rozhodly spustit kampaň Bezpečná restaurace. V ní vyzvou hosty i restauratéry nejen k dodržování takzvaných tří R, tedy nosit roušky, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy, ale také k dodržování tří S. Znamenají dezinfekci stolů po každém z hostů, důkladné mytí skla a omezení počtu míst u stolů. "Je to nás společný závazek restauratérů, hospodských i hostů. Je třeba, aby je dodržovali všichni," řekla Ferencová.

Kampaň a restauratéry podpoří pražský magistrát. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dnes řekl, že městu se například vyplatilo přizvat zástupce z gastronomie do diskuse o opatřeních. Hřib chce také pomoci s navázáním diskuse s ministerstvem zdravotnictví. "Realita je taková, že když se otevřely (restaurace) ve čtvrtek a nyní se řeší nárůst, tak to tím otevřením nemůže být způsobeno. Z epidemiologického hlediska to nedává smysl," řekl Hřib.

Restaurace byly znovu otevřeny minulý týden ve čtvrtek. Dosud mají otevírací dobu do 22:00. Kvůli nárůstu počtu nakažených vláda v pondělí rozhodla o zkrácení otevírací doby.