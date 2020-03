Omezení pohybu a uzavření obchodů a hospod se prodlužuje do 11.4.

Praha - Život v Česku zůstane omezený nejméně do 11. dubna. Vláda dnes prodloužila platnost řady opatření, jde zejména o omezení volného pohybu lidí, uzavření prodejen a restaurací. V čele Ústředního krizového štábu, který řídí kroky proti šíření epidemie, vláda nahradila epidemiologa Romana Prymulu ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). Prymula se bude soustředit na projekt chytré karantény, který se dnes začal testovat na jižní Moravě. Znovu se kabinet sejde v úterý a projedná nový návrh kurzarbeitu. Počet potvrzených případů nákazy se v Česku blíží 3000, počet obětí dnes stoupl o sedm na 23 a počet vyléčených vyskočil o 14 na 25.

Češi budou muset svůj pohyb venku nadále omezovat, a to nejméně do Velkého pátku. Mohou chodit do práce, za rodinou a blízkými, na nákupy nebo do přírody, na veřejně dostupných místech ale mají být nanejvýš ve dvou a netvořit skupinky. Stejné opatření už v Česku platí dva týdny. Zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst se ale nově nebude vztahovat na děti do dvou let věku a řidiče, kteří jedou v autě sami. Rovněž restaurace zůstanou uzavřené do soboty 11. dubna, zákaz se netýká například výdeje jídla okénkem nebo prodeje s sebou bez vstupu do provozovny. Vláda dnes také prodloužila zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, který původně platil do středečních 06:00. Zákaz se netýká třeba prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky, zverimexů, trafik či zahrádkářství a květinářství.

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády volbu 11. dubna vysvětlil tím, že poté má přestat platit stav nouze vyhlášený 12. března vládou. "Budeme 7. dubna žádat Sněmovnu, aby nám ten stav prodloužila. V momentu, kdy to udělá, uvidíme na jak dlouho, potom ten stav (omezení volného pohybu) prodloužíme," uvedl premiér. Vicepremiér Hamáček ale doufá, že Sněmovna nouzový stav prodlouží rovnou do 30 dnů.

Na zhoršující se koronavirovou pandemii ve světě dnes kabinet reagoval nařízením, že do povinné dvoutýdenní karantény bude muset jít každý, kdo se vrátí do České republiky. Dosud se povinnosti týkala pouze lidí, kteří se vraceli z rizikových destinací, kam řadila 19 zemí. Výjimku z povinné karantény budou mít například pendleři, kteří pracují v Německu a Rakousku ve zdravotnictví a sociálních službách a záchranáři.

Ústřední krizový štáb nyní povede Hamáček, který se dosud věnovat především nákupům a distribuci ochranných prostředků a řídil krizový štáb ministerstva vnitra. Vnitro dosud distribuovalo 12,9 milionu roušek a 3,4 milionu respirátorů. Krizový štáb se pod vedením Hamáčka sejde poprvé ve středu. Výměnu v čele štábu kvitovala opozice, podle které měl Hamáček z titulu své funkce řídit štáb už od jeho ustavení 16. března. Dosavadní šéf Roman Prymula nyní bude v čele Centrálního řídícího týmu COVID-19 a plně se bude věnovat projektu tzv. chytré karantény. Příprava na spuštění pilotního projektu dnes odstartovala na jižní Moravě. Cílem je co nejrychleji identifikovat a izolovat potenciálně nakažené. Do akce se zapojí armáda, půjde až o 330 vojáků.

Vláda dnes schválila například i odložení platby záloh silniční daně na říjen. Podnikatelé, kteří museli kvůli vládním opatřením zavřít provoz, budou moci požádat o odklad nájemného až o šest měsíců. Odložení nájemného je jedním z opatření, po kterém volá mnoho zástupců podnikatelů a firem. Stát také navýší letošní rozpočet na investice do dopravní infrastruktury o 6,5 miliardy na 113 miliard korun. Mělo by to pomoci při současné krizi udržet úroveň stavebnictví a zaměstnanosti v oboru.

Počet případů nákazy koronavirem v Česku se blíží 3000, růst ale zpomaluje. Dnes v 18:30 bylo případů 2942, během dne přibylo zatím 125 případů, v neděli činil denní nárůst 160, v sobotu 262 a v pátek 373. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch novinářům řekl, že počet obětí dnes stoupl na 23 a počet vyléčených na 25. V noci na dnešek například zemřela čtvrtá nakažená seniorka z domova seniorů v Michli. Podle statistik na novém webu Národní agentury pro komunikační a informační technologie se Česko řadí přepočtem případů nákazy na milion obyvatel na 16. místo v Evropské unii, průběh nákazy je nejvíce podobný švédskému.

V karanténě na ochranu před koronavirem bylo na konci víkendu s e-neschopenkou 19.200 lidí, což bylo zhruba o 3000 méně než v pátek. Podle přednosty Kliniky otorinolaryngologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jana Plzáka by měli mít nařízenou karanténu i lidé s náhlou ztrátou čichu. Zhoršení čichu a chuti jsou podle zahraničních zkušeností zásadní příznaky nemoci COVID-19. Do prvního dne bez karantény se dnes ráno probudili lidé v Litovli a Uničově na Olomoucku. Hygienici oblast se zhruba 24.000 obyvateli uzavřeli před dvěma týdny.

V Česku ale přibývá zdravotníků nakažených koronavirem. V Nemocnici na Bulovce je nyní devět nakažených zdravotníků. Nákaza se také potvrdila u sester v Thomayerově nemocnici. Podle České televize bylo v neděli večer nakaženo 144 zdravotníků.

Spolu s šířením koronaviru a přijímáním opatření se začínají objevovat také obavy na celkový zásah do českého zdravotního systému. Svaz zdravotních pojišťoven dnes uvedl, že chybějící desítky miliard pro zdravotnictví budou zřejmě muset přijít ze státního rozpočtu. Nebo klesnou úhrady poskytovatelům zdravotní péče. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo odhad, že na konci roku může být systém veřejného zdravotního pojištění v deficitu 40 miliard korun. Pro letošní rok podle svazu i největší Všeobecné zdravotní pojišťovny bude možné výdaje pokrýt z rezerv. Náklady přímo na léčbu COVID-19 budou nejméně stovky milionů korun.