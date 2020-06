Omezení akcí nad 500 lidí už výslovně neplatí na demonstrace

Praha - Vládní omezení veřejných akcí na maximálně 500 osob kvůli riziku nákazy covidem-19 se od dnešních 15:00 výslovně nevztahuje na demonstrace podle shromažďovacího zákona. V tiskové zprávě o tom dnes informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Úprava mimořádného opatření reaguje na diskuse z posledních dní, zda zákaz platí i pro demonstrace. V Praze a na dalších více než 160 místech se dnes budou konat protesty spolku Milion chvilek proti vládě a premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

Vojtěch uvedl, že prioritou kabinetu je chránit zdraví občanů, ale vláda demonstrace nikdy nezakázala. "Abychom předešli pochybnostem, přicházíme s výjimkou ze zákazu akcí nad 500 osob pro shromáždění konaná podle zákona o právu shromažďovacím," napsal ministr na twitteru.

Demonstranti se dnes v Praze na Staroměstském náměstí plánovali sejít v omezeném počtu. Kvůli nařízení chystali správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Na facebooku spolek Vojtěchovo rozhodnutí uvítal a označil za své vítězství. Ministr podle nich ustoupil a uznal, že výklad ministerstva zdravotnictví nebyl správný. Uvedli, že na dnešní demonstraci se jich tak může sejít více než 500. "Dodržíme bezpečnostní a hygienická pravidla, ale protestu se může účastnit více osob," sdělila ČTK Terezie Kosíková z Milionu chvilek. Dodala, že se spolek nebude vracet k původnímu plánu, podle kterého se měli demonstranti v průvodu vydat k sídlu vlády. Celá akce se tak uskuteční na Staroměstském náměstí.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí tlumočil názor ministerstva vnitra, že omezení shromažďovacího práva mimořádným opatřením by bylo neúměrným zásahem do lidských práv. Policie by proti pokojnému protestu s vyšším počtem lidí nezasahovala, řekl. S Vojtěchem ale na věc měli jiný právní názor, takže předpokládal, že s definitivním verdiktem přijde až soud.

Babiš dnes řekl, že by svolané protesty měly dostat výjimku, aby na nich mohlo být i přes 500 lidí. Lidé podle něj mají právo protestovat. "Včera (v pondělí) na vládě jsem říkal, že jsme jim měli dát výjimku, a ne limitovat to 500 účastníky, aby z toho zase nebyl nějaký problém. Já s tím problém nemám," uvedl.

Organizátoři dnešních protestů chtějí dát najevo nesouhlas s postupem vlády v době koronavirové krize, vymezit se ale chtějí i třeba proti střetu zájmu premiéra nebo proti rozkladu demokratických institucí. Spolek proti vládě a Babišovi protestuje opakovaně, před rokem uspořádal demonstraci se statisícovou účastí.