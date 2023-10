Omezená bytová výstavba bude brzdit pokles cen nových bytů, míní odborníci

Praha - Omezená bytová výstavba bude brzdit pokles cen nových nemovitostí na českém trhu. Shodují se na tom odborníci v reakci na srpnové výsledky Českého statistického úřadu (ČSÚ) ve stavebnictví. Hlavním důvodem pro meziroční pokles zahájené výstavby bytů v srpnu o 23 procent a dokončených bytů o 22 procent je podle nich hlavně nízká výstavba v Praze a Středočeském kraji. Jedná se o důsledek nižší poptávky, která je zapříčiněna vysokou inflací a hypotečními úvěry, a tedy nejistotou investorů v zahajování nové výstavby, míní.

"Je vidět, že developeři stále šlapou na brzdu a omezují nové projekty i v regionech, které dlouhodobě strádaly nedostatečnou nabídkou bytů vedoucí k dřívějšímu prudkému růstu cen. Developeři se nicméně chovají naprosto racionálně s ohledem na vývoj úrokových sazeb zdražujících výstavbu i financování nákupu ze strany spotřebitelů," uvedl ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Řešením ke zlepšení situace by přitom podle nezávislého realitního investora Libora Váky mohly být kromě reformy povolovacích procesů také větší investice do dalších regionů mimo Prahu a Středočeský kraj. "Zde lze původní objekty využit k přestavbám na bytové jednotky. To znamená nejen urychlení výstavby, nižší náklady na vybudování nového bydlení, celkovou revitalizaci území, ale i snížení energetické náročnosti budovy," řekl Váka.

Důvodem zvyšování cen je podle expertů kromě vysoké inflace a úvěrů také cena stavebních prací a stavebních materiálů. Aby se rezidenční výstavba znovu obnovila, musely by podle Michaely Tomáškové, výkonné ředitelky developera Central Group, ceny stavebních dodavatelů klesnou oproti loňsku o 15 procent.

"V Praze bylo za srpen povoleno pouze 32 nových bytů v bytových domech, tedy bydlení ani ne pro 100 lidí. A takto nízký počet povolených bytů není letos výjimkou. V dubnu bylo povoleno 48 nových bytů, v květnu dokonce pouze 17. Bytový deficit tak neustále narůstá, navíc tímto tempem povolování se bude prohlubovat ještě rychleji," dodala Tomášková.

Ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda s odkazem na data Eurostatu ale zároveň uvedl, že ceny nových i starších nemovitostí v ČR z důvodu nízké poptávky klesly v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 2,9 procenta. "Jedná se o nejvýraznější meziroční pokles cen rezidenčních nemovitostí od prvního čtvrtletí roku 2010, kdy se český nemovitostní trh ještě potýkal s dopady světové finanční krize," sdělil Kovanda.

Zahájených i dokončených bytů v srpnu podle statistiků meziročně ubylo. Počet bytů, které se začaly stavět, klesl o 23,1 procenta na 3102 a počet bytů, jejichž stavba skončila, se snížil o 21,8 procenta na 2792.

Stavební úřady vydaly 6801 stavebních povolení, meziročně o 8,4 procenta méně. Stavební produkce v srpnu meziročně klesla o 0,2 procenta, meziměsíčně byl ale o dvě procenta vyšší. Orientační hodnota povolených staveb dosáhla 50,1 miliardy korun a meziročně vzrostla o 31 procent.