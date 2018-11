Kyjev - Tři ukrajinští námořníci, zranění při nedělním incidentu u Kerčského průlivu, jsou v kerčské nemocnici, jejich zranění nejsou vážná a nejsou v ohrožení života. Uvedla to podle médií ruská ombudsmanka Taťjana Moskalkovová, která o stavu Ukrajinců telefonicky informovala ukrajinskou ombudsmanku Ljudmylu Denysovovou.

Ostatní příslušníci posádek tří zadržených ukrajinských plavidel jsou v Kerči na anektovaném Krymu, kde je vyslýchají vyšetřovatelé z pohraniční správy ruské tajné služby FSB.

"Podle Moskalkovové jsou tři ukrajinští námořníci v Kerčské nemocnici č.1. Jejich stav není považován za vážný. Moskalkovová mě ujistila, že jim byla poskytnuta veškerá nezbytná péče a že jejich životy nejsou ohroženy," uvedla Denysovová podle agentury Interfax-Ukrajina.

V ukrajinských médiích se dříve objevily dohady, že zranění utrpělo šest Ukrajinců, zraněné námořníky v Kerči operovali a že ostatní zajatce odeslali do Moskvy.

V ruských médiích se mezitím podle listu Ukrajinska pravda objevila jména tří zraněných námořníků: Andrij Artemenko, Vasyl Soroka a Andrij Ejder.

Ruské úřady tvrdí, že ukrajinská plavidla "nezákonně" vplula do ruských výsostných vod (u Kerčského průlivu, který Rusko překlenulo mostem na anektovaný Krym), a tak proti nim zasáhly lodě ruské pohraniční stráže. Podle ukrajinské verze byla ruská strana předem upozorněna, že tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva - dva malé dělové čluny a remorkér - plují z černomořského přístavu Oděsa do Mariupolu na březích Azovského moře, ale Rusové se dopustili "agrese" a lodě zajali poté, co po nich stříleli a do jedné úmyslně narazili. Obě strany se vzájemně obviňují z porušení mezinárodního práva, Kyjev se domáhá vrácení lodí a námořníků.

Moskva označuje incident za provokaci Kyjeva

Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina dnes v první reakci Kremlu označil incident s ukrajinskými loděmi, zadrženými u Kerčského průlivu, za "velmi nebezpečnou provokaci, vyžadující zvláštní pozornost a zvláštní vyšetření". Incident "páchne volebními hrami", uvedl Dmitrij Peskov podle agentury TASS. Další dotazy novinářů mluvčí odkázal na ministerstvo zahraničí.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov mezitím incident připsal nebezpečnému manévrování ukrajinských vojenských plavidel v průlivu, ohrožujícímu podle něj běžnou plavbu. Šlo podle něj o "jednoznačnou provokaci" Kyjeva.

"Porušili klíčová ustanovení mezinárodního práva, nejen mořského, ale obecného mezinárodního práva, včetně charty OSN, včetně úmluvy o mořském právu z roku 1982 a další dokumenty, které vyžadují od všech států, aby respektovaly svrchovanost druhého státu," prohlásil ministr podle agentury RIA Novosti.

Podle Lavrova se za chystaným vyhlášením stanného práva skrývá snaha ukrajinského vedení odložit volby a udržet se u moci, přestože obyvatelstvo vnímá situaci čím dál hůře. Ministr vyzval Západ, aby pomohl přivést k rozumu ukrajinské politiky, kteří "se pokoušejí získat politické body válečnickou hysterii".

Ruská pohraniční stráž, spadající pod tajnou službu FSB, v neděli u Kerčského průlivu zadržela tři ukrajinské vojenské lodě s 23 námořníky, kteří se pokoušeli proplout z Oděsy do Mariupolu skrz Kerčský průliv, přes který Rusko postavilo most na anektovaný poloostrov Krym. V reakci Ukrajina uvedla své ozbrojené síly do pohotovosti a dnes odpoledne má ukrajinský parlament schvalovat prezidentovo rozhodnutí o vyhlášení stanného práva. Ukrajinský prezident Petro Porošenko vyzval Rusko, aby zadržené námořníky propustilo. Obě země se vzájemně obviňují z incidentu a z porušení mezinárodního práva.

Parlament v Kyjevě bude hlasovat o stanném právu, sejde se RB OSN

Ukrajinský prezident Petro Porošenko dnes řekl, že předloží parlamentu návrh na vyhlášení stanného práva v zemi kvůli sérii nedělních incidentů mezi ruskými a ukrajinskými vojenskými loděmi v Kerčském průlivu. Vyhlášení stanného práva by podle něj neznamenalo omezení občanských práv a svobod ani plnou mobilizaci. Zálohy by nicméně měly být připraveny, dodal Porošenko podle agentury Unian na zasedání Rady národní bezpečnosti a obrany. Situací se dnes bude rovněž zabývat na mimořádném zasedání Rada bezpečnosti OSN, svolaná podle zdrojů agentury AFP na žádost Moskvy i Kyjeva.

Náčelník generálního štábu Viktor Muženko dnes podle sdělení ministerstva obrany nařídil, aby byly veškeré ukrajinské ozbrojené síly uvedeny do stavu pohotovosti. Na moře podle vojenského serveru mil.in.ua míří veškeré lodě ukrajinského námořnictva.

Ukrajinský prezident také řekl, že dnes by měl o situaci v Černém moři, kde ruské speciální jednotky v neděli u poloostrova Krym zabavily tři ukrajinské lodě, jednat s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a s představiteli zemí Evropské unie.

Porošenko očekává, že parlament návrh na vyhlášení stanného práva schválí. Poslanci se na mimořádné schůzi sejdou v 17:00 SEČ, sdělil předseda parlamentu Andrij Parubij.

Agentura Unian připomněla, že stanné právo na Ukrajině může být zavedeno v případě ozbrojeného útoku nebo hrozby agrese a ohrožení nezávislosti nebo územní celistvosti státu. Úřadům, armádě nebo místním správám dává zvláštní pravomoci a může vést k omezení ústavních práv a svobod občanů.

Ukrajinské námořnictvo v neděli oznámilo, že ruské speciální jednotky zabavily v Černém moři tři jeho lodě, přičemž při incidentu utrpěli zranění dva členové ukrajinské posádky. Ukrajinci obvinili Rusy, že na jejich lodě stříleli. Ruská tajná služba FSB, pod níž spadá i pohraniční stráž, později potvrdila, že ruské jednotky ukrajinská plavidla u poloostrova Krym zadržely. Informovala, že k jejich zastavení použila zbraně, přičemž byli zraněni tři příslušníci ukrajinského námořnictva.

Dnes náčelník generálního štábu Muženko podle agentury Unian uvedl, že na třech lodích bylo dohromady 23 ukrajinských námořníků a velení o nich nemá žádné zprávy. "Nic o nich nevíme, máme jen informaci o šesti zraněných, dva z nich byli zraněni vážně," řekl Muženko podle Unianu na zasedání Rady národní bezpečnosti a obrany v brzkých ranních hodinách.

Rusko v Kerčském průlivu postavilo most vedoucí na anektovaný poloostrov Krym, otevřen byl letos v květnu. Podle stížností ukrajinské strany omezuje svobodnou plavbu z Černého do Azovského moře.

Rusko obnovilo civilní lodní dopravu v Kerčském průlivu

Ruské úřady dnes obnovily v Kerčském průlivu dopravu pro civilní plavidla. Podle agentury TASS to oznámil šéf krymských námořních přístavů Alexej Volkov. Pohyb v průlivu byl v neděli omezen poté, co ruské bezpečnostní složky zadržely v Černém moři tři ukrajinské lodě, které údajně nelegálně vpluly do ruských vod.

Ukrajinské námořnictvo v neděli oznámilo, že ruské speciální jednotky zabavily v Černém moři tři jeho lodě, přičemž při incidentu utrpěli zranění dva členové ukrajinské posádky. Ruská tajná služba FSB, pod níž spadá i pohraniční stráž, později informace o zadržení lodí u poloostrova Krym potvrdila. K jejich zastavení prý použila zbraně; zraněni přitom byli tři příslušníci ukrajinského námořnictva.

Zástupce krymské pohraniční stráže Anton Lozovoj v neděli oznámil, že všechny tři zadržené lodě budou přesunuty do přístavu v Kerči. Podle zdrojů agentury Reuters byly lodě do přístavu dopraveny dnes ráno. Žádné z plavidel neneslo známky poškození.

Kyjev vyzval Moskvu k okamžitému propuštění ukrajinských lodí a námořníků. Ukrajinský prezident Petro Porošenko dnes mimo jiné oznámil, že kvůli incidentu předloží parlamentu návrh na vyhlášení stanného práva v zemi. Do stavu pohotovosti byly podle generálního štábu také uvedeny veškeré ukrajinské ozbrojené síly.

Rusko v Kerčském průlivu postavilo most vedoucí na anektovaný poloostrov Krym, otevřen byl letos v květnu. Podle stížností ukrajinské strany omezuje svobodnou plavbu z Černého do Azovského moře.

Porošenko má dnes o situaci v Černém moři jednat také s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a s představiteli zemí EU. Kvůli incidentu se rovněž sejde Rada bezpečnosti OSN.

Před ruským velvyslanectvím v ukrajinské metropoli se v neděli večer na protest proti zadržení plavidel sešla skupina demonstrantů. Před budovu položili papírové lodičky a pneumatiky a na pozemek velvyslanectví házeli světlice. Podle listu Ukrajinska pravda pak v noci na dnešek nedaleko budovy ruského velvyslanectví shořel automobil s poznávacími značkami ruské diplomatické mise. Policie incident prošetřuje.