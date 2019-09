Ombudsmanka prověří postup policie proti trampům v Brdech

Brno - Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová po podnětu prověří postup policie, který použila k odhalování trampů přespávajících ve volné přírodě. Vyžádá si podklady a vyjádření policie, řekla dnes ČTK mluvčí ombudsmanky Iva Hrazdílková. Policejní dron na konci srpna objevil nedaleko vrchu Houpák v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy dvě místa, kde přespávali lidé. Oheň sice zapálený neměli, v CHKO je však zakázané i samotné stanování, uvedla už dříve mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.

"Ombudsmanka obdržela podnět směřující proti postupu policie. Bude se touto věcí zabývat, vyžádá si podklady a vyjádření policie. Průběh a délku šetření v tuto chvíli nelze odhadnout," uvedla Hrazdílková.

Podnět podal advokát Tomáš Nahodil, zaslal jej i ČTK. Ombudsmanku požádal o prověření vhodnosti a přiměřenosti prostředků zvolených policií k odhalování přestupkového jednání lidí přespávajících ve volné přírodě. Policie a obce podle něj za táboření v lesích považují i přespání ve stanu bez rozdělání ohně. "Dle mého názoru však neexistuje žádný rozumný důvod považovat za táboření i tuto jednodenní formu přespání na daném místě, neboť u ní na rozdíl od táboření schází znak dlouhodobosti," uvedl v podání Nahodil.

Současně se na ombudsmanku obrátil s podnětem, aby si od obcí vyžádala informaci, nakolik na zákaz táboření ve vybraných lesních lokalitách upozorňují veřejnost.

Policejní dron na konci srpna objevil nedaleko vrchu Houpák v CHKO Brdy dvě místa, kde přespávali lidé. Po monitorovacím letu dronu vyjela do CHKO pozemní hlídka. "Dvě dvojice ve věku 20 až 30 let svým jednáním porušily lesní zákon a ve správním řízení jim hrozí pokuta až 5000 korun. Pokud by měly navíc rozdělaný oheň, pokuta by byla do výše 15.000 korun," uvedla tehdy policejní mluvčí Schindlová.