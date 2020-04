Olympionik Perušič: Sport pro dobrou náladu, dobrý pocit i chuť na pivo

Volejbalista a olympijský medailista Boris Perušič (79) je dalším z našich olympioniků, kdo podpořili projekt Pomáhej pohybem prostřednictvím mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ. Perušič, smečující nahrávač ligových družstev Slavia VŠ Praha a RH Praha, patří k volejbalistům, kteří se zasloužili o slavnou éru českého volejbalu v 50. a 60. letech minulého století. Na prestižních mezinárodních soutěžích získal pět medailí, kterým vévodí stříbrná z OH 1964 v Tokiu a zlatá z MS 1966 v Praze.

Volejbal se jako olympijský sport představil právě v roce 1964 v Tokiu. "Byl to zážitek, který se dá jen těžko popsat. Japonce jsme porazili 3:1. S Rusama jsme prohrávali 2:0, pak jsme to vyrovnali na 2:2. Ti byli bledí a už to vypadalo, že se složej," líčí atmosféru olympijského zápasu o zlato Perušič. Pak se hrál rozhodující pátý set. "Bohužel jsme ten pátej set prohráli."

Sportovní kariéru Boris Perušič ukončil ve 29 letech. Absolvent pražské Vysoké školy ekonomické po ukončení studia v roce 1962 nastoupil do Československých aerolinii, v jejichž obchodním úseku byl zaměstnán až do konce svých pracovních aktivit.

Volejbal ale neopustil úplně, v době svého pracovního působení v Bělehradě počátkem 70. let hrál nejvyšší jugoslávskou soutěž za místní Crvenu Zvezdu a stal se dvojnásobným vicemistrem Jugoslávie. K volejbalu se vrátil ještě v 80. letech, zahrál si pro radost přebor Prahy I. třídy za Sokol Michle a později za Podolí Praha-Dobešku, kde se setkal s dalšími internacionály Šmídlem a Tomanem.

Do olympijského Tokia by se sportovní klan Perušičů nyní mohl vrátit. Reprezentační dres má šanci obléknout vnuk Ondřej Perušič, který patří k nejlepším českým beachvolejbalistům. Kvůli světové pandemii koronaviru se LOH v Tokiu místo letošního roku uskuteční v létě 2021.

Aplikace EPP Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit. Do projektu se zapojilo už přes 450 tisíc přispěvatelů. "Sport je dobrý dělat pro to, aby se člověk cítil dobře, aby měl dobrou náladu… a pak měl chuť na pivo," uzavřel Boris Perušič.